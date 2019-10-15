中國9月對美出口大跌逾兩成 新關稅實施 出口東盟升一成

明報記者 陳子凌

單計9月份，中國對美國出口364.7億美元，從美國進口105.9億美元，9月份對美國貿易順差258.8億美元，略比8月收窄。而累計首9個月，對美國貿易順差2213.4億美元，按年減少約2%，按照今年以來每月對美貿易順差約介乎250億美元至300億美元的趨勢來看，今年中國對美貿易順差應難以超越去年3233.3億美元的歷史最高紀錄。

內地上月對港出口跌7.8%

從中國與其他主要國家地區的出口變化看，亦顯示中美貿易獨憔悴，首9個月對歐盟出口升5%；對東盟出口升9.4%，而受關稅影響，對美國及對香港出口分別跌10.5%和7.8%。對東盟出口增加而對美國出口減少，與廠商為避關稅，於東盟設生產線再出口美國不無關係。

廠商避關稅 東盟設生產線

電子產品製造商信佳國際（0912）首席科技總監吳民卓昨日便表示，越南廠房自6月投產後，部分產品便是從內地運至越南加工，製成品再出口美國。

華泰證券宏觀分析師李超表示，相比美國，歐盟和東盟與中國的貿易地位更加明顯，雖然中美最新一輪談判有一點進展，但未來仍然要面對很多波折，而且已加的關稅沒有降低，因此可以相信，關稅對中國外貿已經產生影響。

李超表示，9月中國進出口齊遜預期，出口除了受外需持續放緩拖累之外，亦有去年基數高及9月新關稅實施前的趕出口兩大影響；進口增速差過預期，一方面加工貿易進口低迷，另一方面顯示內需尚未回暖。

分析：中國衰退式順差持續

由於出口跌幅低於進口跌幅，9月中國整體貿易順差擴大到396.5億美元，按年增25%。

李超指出，雖然短期中美貿易關係有所改善，但仍處於變化之中，對實體經濟和全球需求的改善有限，預計出口短期不會有明顯起色。但值得留意是9月中國PMI從低位回升（見圖），其中新出口訂單亦回升，反映未來中國出口情况可能會有改善。