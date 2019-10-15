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兩銀行加入稅貸戰 星展年息1.78厘

【明報專訊】自上周花旗銀行推出稅貸優惠後，昨日又有兩家本地銀行加入戰團，分別是星展銀行及富邦銀行相繼公布新計劃。目前星展銀行推出最低實際年利率為1.78厘（見表），較花旗銀行2.01厘及富邦銀行的2.32厘低，其最低貸款額為150萬元或以上，還款期為12個月，暫為全城最低息的銀行。

富邦年息2.32厘

富邦銀行最低實際年利率為2.32厘，較去年2.35厘低，惟受條款收緊所限，只適用於特選客戶，包括現有客戶、公務員、指定專業人士如醫生、律師等，以及以6個月還款期取代過往9個月還款期計劃，最低借貸額為80萬至100萬元，若以12個月還款期按年比較，80萬至100萬元實際年利率為2.46厘，維持去年水平。

花旗銀行的最低實際年利率雖為2.01厘，繼續保持去年水平，但最低貸款門檻由100萬元，上調至150萬元。100萬元至149萬元的貸款實際年利率最低為2.46厘；50萬至99萬元的貸款實際年利率為3.36厘，較去年2.91厘高；20萬至49萬元的貸款實際年利率為4.49厘，與去年相同。

花旗最高貸款額200萬

比較3家銀行息率，以一般客戶12個月還款期計算，富邦銀行稅貸年息較高，息率介乎2.97至7.99厘，且貸款上限較低，最多借100萬元或月薪8倍。

花旗銀行息率介乎2.01厘至4.49厘，貸款額最高為200萬元或月薪12倍，提供還款期最長可達60個月；星展銀行息率介乎1.78至4.04厘，若以貸款額20萬元計，年息更低於其餘兩家銀行2厘，貸款額最高為上限200萬元或月薪20倍。

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