四大電訊商奪5G頻譜 中移最多

頻段分配平均 助良性競爭

今次拍賣的3.5吉赫頻帶一向被稱為5G「黃金頻譜」，因其穿透力高及覆蓋廣泛，而另外兩個4.9吉赫及3.3吉赫頻帶將分別於下周三（23日）及11月4日拍賣，通訊辦曾在今年7月公布拍賣時間表時透露，各5G頻譜每兆赫底價將在200萬至400萬元之間，今次這批頻譜的中標價介乎每兆赫500萬至504萬元之間。至於兩條高頻段頻譜26吉赫及28吉赫，通訊辦在今年3月以行政方式分配予中移動、香港電訊及數碼通三間電訊服務商，平均分配400兆赫。

方保僑：拍賣作價合理

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，今次5G頻譜拍賣作價合理，各電訊商所取得的頻段亦相對平均，有助良性競爭，相信5G手機套餐於明年推出時收費水平會較合理。中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦則表示，此次5G拍賣對成功競投的電訊商來說，僅為一次利好因素，對股價「有少少幫助」，但未會因此而飈升。他同時預計，電訊商對4.9吉赫及3.3吉赫頻帶的競投態度積極，因為三種頻帶「高搭低」形式達至網絡全覆蓋的效果。

數碼通：盡快推出5G服務

中移香港行政總裁李帆風認為，對成功投得頻譜感欣喜，集團現已在旺角、中環及尖沙嘴旗艦店室內設基站，有信心能利用頻段鋪設更廣泛的5G網絡。數碼通總裁葉安娜表示，對競投結果滿意，而當頻帶於來年4月供使用後，將盡快推出5G服務。香港電訊回應指出，競投價格合理，認為有助鼓勵業界及大眾採用5G。和電香港行政總裁古星輝表示，很高興投得頻譜，將配合現有網絡更有效地提供5G服務，推動香港邁向智慧城市。