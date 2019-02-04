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歐達禮明年卸任證監CEO 副行政總裁梁鳳儀或成繼任人

【明報專訊】證監會昨日確認，擔任行政總裁逾8年的歐達禮（Ashley Alder）明年將不會續約，財政司長陳茂波將領導小組遴選下任行政總裁人選。根據往績，證監會自2006年開始設立行政總裁職務後，先後兩任均由外籍人士出任，而有市場人士估計，現任副行政總裁梁鳳儀或是可能接任的人選之一。

明報記者 馬迪帆

港府透過發言人昨日表示，感謝歐達禮過去的盡心服務及傑出貢獻，並指尊重他的決定。另外，港府又特別強調，香港市場穩健，人事變更不會影響證監運作或金融系統的穩定性。

證監會在1989年已經成立，直至2006年因應本港通過《證券及期貨條例》修訂，證監按規要「分權」，將主席的角色與證監會的日常運作分割，首次設立行政總裁，除負責行政工作外，亦要制訂證監會的工作議程及任務。

開設職位以來兩任CEO均為外籍人士

即將明年退任的歐達禮為證監第二任行政總裁，加入前曾在律師行Herbert Smith Freehills擔任合伙人，2001年開始出任證監執董，3年後又再返回Herbert Smith Freehills，至2011年回巢接替韋奕禮成為行政總裁。至於首任行政總裁韋奕禮，加入證監前曾在倫交所及指數公司富時工作，至2005年獲委任為證監執行董事，同年10月升任主席，翌年再調任行政總裁。

任內推行多項新政 加強規管

歐達禮上任後獲政府兩次續任，見證滬深港股票交易互聯互通的設立。他任內一大舉措是於2016年推出上市改革諮詢，當時希望可加強證監審批新股上市的權力，因此建議於港交所內加設「上市監管委員會」，審批重大或有爭議上市申請。不過當時諮詢於市場產生巨大迴響，憂證監權力過大，改革最終未能按計劃推行，證監隨後改為實行「前置式監管」。不過，歐領導下亦有順利推行多項新政，如針對殼股、聯合港交所打擊「借殼上市」；此外針對保薦人的監察也日益嚴密，今年初證監就曾因保薦人缺失而對4家投行發出近8億元的罰單。

將由財政司帶領小組遴選

據韋奕禮2011年離任時的做法，港府當時表明就證監會行政總裁一職展開全球招聘，於本港及海外物色人才。不過，港府今次未有表明公開招聘，而由財政司長帶領小組進行遴選，小組成員包括前證監執董鄭維新、現任行政會議非官守議員周松崗、現任證監主席雷添良以及財經事務及庫務局長劉怡翔。有消息人士指，考慮到香港目前局勢，海外人士在接受邀請時或會有更多考慮。另根據兩任行政總裁傳統，下任行政總裁有可能由現任高層中擢升，意味梁鳳儀或可能接任成為首位華人證監行政總裁。梁此前曾任職於金管局，隨後出任財庫局副局長，有逾廿年金融市場監管經驗。

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