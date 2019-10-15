中美達協議 大摩料推升恒指4%

恒指昨先升後回 上試短期降軌

截至昨晚10時半，恒指夜期報26,518點，低水4點。大摩指出，中美第一階段貿易協議無疑對內地A股及亞洲新興市場產生積極作用，參考過去數次中美貿易局勢升級及降溫後的股市表現，預料短期內恒指及MSCI中國指數可分別升4%及5%。不過，大摩認為，中美在貿易以外的範圍仍存有不確定因素，將繼續對股市構成長期壓力，維持截至明年6月的中港股市指引目標。大摩指出，仍不能確定中美兩國關係能否持續降溫，認為這對恢復中美雙方企業信心至關重要。

貿易相關股炒起 萬洲升近半成

昨日貿易相關股份有炒作，萬洲（0288）升4.32%，收報7.72元，是升幅最大的藍籌；創科實業（0669）升4.2%，報57.05元。匯控（0005）升1.7%，收報59.95元，貢獻恒指44點，為升市最大「推手」。中美初步貿易協議未有觸及華為問題，手機設備股舜宇（2382）跌2.54%，收報115元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

澳門計劃打造「離岸人幣納斯達克市場」，濠賭股全線上揚，升幅最勁是永利（1128），升5.69%，收報15.98元；澳博（0880）、銀娛（0027）、新濠國際（0200）分別升4.49%、4.27%及4.18%。

澳門擬設證交所 濠賭股全線揚

另外，富瑞發表報告稱，本港經濟數據正現持續下跌態勢，尤其是零售及酒店業務，部分企業已開始裁員，或會令本地就業率在10年來首次出現下跌。

富瑞：本地銀行股開始築底

不過富瑞提到，MSCI香港指數在過去18個星期反覆下挫，但在現時貨幣寬鬆的環境下，較難去沽空MSCI香港，所以不建議進行相關操作。富瑞指出，不再建議避開本地房託股，又認為本地銀行股亦已開始築底，目前看好澳門濠賭股。