經濟
下一篇 上一篇

美商會：近半會員對港前景悲觀

【明報專訊】香港美國商會公布最新的調查顯示，香港連月出現的示威活動，已經影響會員的銷售、企業運作及員工，有近一半受訪企業對香港未來的前景感到悲觀。同時，在調查中，有61%受訪公司更明言已開始感受到持續示威活動的影響，因此已經考慮將業務遷離香港。有意遷離者的比例，亦佔受訪者中的24%。

24%受訪者有意遷離

今年7月的調查結果顯示，達20%被訪者認為，即使持續示威，仍對香港前景感到樂觀或不會受影響，但到10月最新的調查顯示，相關比例已大降至7%。反而在10月的調查中，有46%受訪者對香港的長遠前景感悲觀，較7月調查時的34%為高。在風險評估方面，受訪的公司會員中，分別有26.6%及4.8%認為在港營商風險屬高及非常高。

在調查中，有61%受訪公司開始感受到持續示威活動的影響，並已經考慮將業務遷離香港，制訂應變計劃，或因為面對人才短缺，在招聘時亦遇到困難。有82%受訪會員更表示，曾就風險管理、因為社會分裂致需要處理員工、營運及投資策略作調整，定期與總部層級溝通。

商會主席：是時候結束暴力

美商會主席Tara Joseph表示，大部分受訪公司均表示，香港在亞洲具策略地位，是不可替代的樞紐，因此無意離開，但隨風險增加，最終可能迫使他們離開。她又指出，今次調查，正向那些視香港為具法治及資訊流通的活躍商業樞紐的人，發出警號，現正是時候結束暴力，認為港府需更努力尋求和解，避免香港長期聲譽受到永久損害。

根據該項調查，另有61%受訪者表示，生意受到中長期影響；有24%被訪者考慮將香港業務收縮，甚至遷離香港市場。新加坡為首選的撤離地區。但是有76%會員公司表示，不至於需要將資本、資產或商業運作遷離香港市場。

相關字詞﹕香港美國商會

上 / 下一篇新聞

金管局「放水」3000億盼助中小企 降緩衝資本比率0.5百分點 即時生效
金管局「放水」3000億盼助中小企 降緩衝資本比率0.5百分點 即時生效
防護緩衝資本延展 增銀行體系抗震力
防護緩衝資本延展 增銀行體系抗震力
中小企聯會：措施助應付現金流不足
中小企聯會：措施助應付現金流不足
中美達協議 大摩料推升恒指4%
中美達協議 大摩料推升恒指4%
歐達禮明年卸任證監CEO 副行政總裁梁鳳儀或成繼任人
歐達禮明年卸任證監CEO 副行政總裁梁鳳儀或成繼任人
四大電訊商奪5G頻譜 中移最多
四大電訊商奪5G頻譜 中移最多
兩銀行加入稅貸戰 星展年息1.78厘
兩銀行加入稅貸戰 星展年息1.78厘
德視佳今掛牌 暗盤勁升72%
德視佳今掛牌 暗盤勁升72%
匯控：將改革旗下英網銀First Direct
匯控：將改革旗下英網銀First Direct
賈躍亭破產債務重組方案 FF股權將轉售債權人
賈躍亭破產債務重組方案 FF股權將轉售債權人
中國9月對美出口大跌逾兩成 新關稅實施 出口東盟升一成
中國9月對美出口大跌逾兩成 新關稅實施 出口東盟升一成
中美初步達協議 人幣創1月新高
中美初步達協議 人幣創1月新高
英恒擬加大研發 智能汽車技術
英恒擬加大研發 智能汽車技術
港商美國後花園設廠避關稅 找到「盲公竹」免走冤枉路 籲留意各地海關
港商美國後花園設廠避關稅 找到「盲公竹」免走冤枉路 籲留意各地海關
不想由零開始 信達選擇入股越南廠
不想由零開始 信達選擇入股越南廠
金邊實業搬廠待拍板 料花5000萬
金邊實業搬廠待拍板 料花5000萬
東盟國各有優劣 留意產業鏈是否齊全
東盟國各有優劣 留意產業鏈是否齊全
美財長：12月仍有機會加華關稅 棘手問題仍未解決 油價跌逾2％
美財長：12月仍有機會加華關稅 棘手問題仍未解決 油價跌逾2％
星上季GDP增0.1% 避過技術衰退
星上季GDP增0.1% 避過技術衰退
軟銀傳新融資方案 換WeWork控制權
軟銀傳新融資方案 換WeWork控制權
陳茂峰：《緊急法》打開政府濫權缺口
陳茂峰：《緊急法》打開政府濫權缺口
張兆聰：市底偏強 石藥看高一線
張兆聰：市底偏強 石藥看高一線
金曹：特朗普談判藝術 延長股市升勢
金曹：特朗普談判藝術 延長股市升勢
技術取勝：萬洲中線挑戰8.5元
技術取勝：萬洲中線挑戰8.5元
劉思明：港股回吐壓力不大 利市况炒作
劉思明：港股回吐壓力不大 利市况炒作
周顯：T+2是另類槓桿
周顯：T+2是另類槓桿
湯文亮：一國一制影響誰的生計
湯文亮：一國一制影響誰的生計
空置稅殺到 尚林3年前貨七折賣 巴芬道9號天寰今齊開現樓示位搶客
空置稅殺到 尚林3年前貨七折賣 巴芬道9號天寰今齊開現樓示位搶客
傲玟首推81伙周六招標
傲玟首推81伙周六招標
花都廣場撻訂重售 半月平34萬
花都廣場撻訂重售 半月平34萬
賭王千金3120萬購灣仔商廈單位
賭王千金3120萬購灣仔商廈單位
天巒洋房月租9萬 回報僅1.3厘
天巒洋房月租9萬 回報僅1.3厘