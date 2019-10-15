美商會：近半會員對港前景悲觀

24%受訪者有意遷離

今年7月的調查結果顯示，達20%被訪者認為，即使持續示威，仍對香港前景感到樂觀或不會受影響，但到10月最新的調查顯示，相關比例已大降至7%。反而在10月的調查中，有46%受訪者對香港的長遠前景感悲觀，較7月調查時的34%為高。在風險評估方面，受訪的公司會員中，分別有26.6%及4.8%認為在港營商風險屬高及非常高。

在調查中，有61%受訪公司開始感受到持續示威活動的影響，並已經考慮將業務遷離香港，制訂應變計劃，或因為面對人才短缺，在招聘時亦遇到困難。有82%受訪會員更表示，曾就風險管理、因為社會分裂致需要處理員工、營運及投資策略作調整，定期與總部層級溝通。

商會主席：是時候結束暴力

美商會主席Tara Joseph表示，大部分受訪公司均表示，香港在亞洲具策略地位，是不可替代的樞紐，因此無意離開，但隨風險增加，最終可能迫使他們離開。她又指出，今次調查，正向那些視香港為具法治及資訊流通的活躍商業樞紐的人，發出警號，現正是時候結束暴力，認為港府需更努力尋求和解，避免香港長期聲譽受到永久損害。

根據該項調查，另有61%受訪者表示，生意受到中長期影響；有24%被訪者考慮將香港業務收縮，甚至遷離香港市場。新加坡為首選的撤離地區。但是有76%會員公司表示，不至於需要將資本、資產或商業運作遷離香港市場。