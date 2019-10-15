金管局「放水」3000億盼助中小企 降緩衝資本比率0.5百分點 即時生效

明報記者 歐陽偉昉

本港銀行的資本要求，以普通股權一級資本（CET1），與包括銀行貸款等風險加權資產（RWA）的比率計算，而CCyB是最低資本要求以外的緩衝資本。

余偉文指出，CCyB用意是讓銀行在經濟好景時預留資本，以備在經濟逆轉時可以釋放，讓銀行繼續提供信貸支持實體經濟。比率會按實際情况調整，局方審慎考慮近期香港經濟周期的變化後，下調CCyB比率。

金管局指6月以來經濟明顯惡化

金管局在公告中表示，按本地信貸與物業市場狀况衡量的緩衝資本參考指引計算，CCyB比率為2.25%，不過金管局以現有的第三季數據預測，CCyB可能會處於顯著較低的水平，另外自今年6月以來香港經濟環境明顯惡化，因此金管局認為現時應將CCyB下調至2%，讓銀行有更大空間和力度支持本地經濟。

余偉文同時透露，金管局已設立銀行業中小企貸款協調機制，將於本周召開會議商討具體措施，讓銀行在本身信貸政策和風險管理原則容許下，加強支援中小企融資需求，初步構思包括釐清有關信貸風險管理規定，便利銀行透過延遲還本或貸款展期等安排；加強銀行內部與前線溝通，以及建立業界平台收集中小企對銀行業和政府支援的意見。

銀公：歡迎降比率 增銀行靈活度

銀行公會主席禤惠儀表示，歡迎金管局調整有關比率，相信能為銀行提供更多空間，在現時本地經濟放緩下更靈活有效地支援企業客戶，紓緩本地經濟下行的壓力。公會亦歡迎金管局設立銀行業中小企貸款協調機制，期望透過機制讓銀行在本身信貸政策和風險管理原則容許下，更有效率地支援中小企業客戶。匯豐亦歡迎措施，表示會繼續與有關當局緊密合作，為有需要的企業提供支援。

分析：增貸款額度 不代表放寬審批

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，釋放的資金有多於本港流走的數百億元資金，有助銀行穩定利率不會上升。不過他又表示，即使增加貸款額度，銀行的審批不會因此放寬，亦要視乎中小企是否有需求。