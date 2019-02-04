新葵芳交投淡 料維持600萬起跳

明報記者 葉煜燊

受到社運衝擊影響，新葵芳花園過去數月一度「吞蛋」，至本月稍見好轉，首9日暫錄兩宗成交，平均實呎15027元。中原地產資深分區營業經理許偉業表示，近月業主陸續擴大議價空間至5%，吸引買家入市帶動交投。對於後市走勢，他預料未來數月屋苑樓價將平穩發展，料入場費維持在600萬元水平。近期屋苑錄得一宗成交，位於D座中層05室，實用面積400方呎，原叫價650萬元，終減至606萬元沽出，實呎15150元。原業主1998年217萬元買入，帳面獲利389萬元或近1.8倍。

迎豐迷你戶400萬沽 3年多蝕30萬

市場未見明朗，有業主睇淡蝕讓離場。中原分行經理吳子麟表示，土瓜灣單幢盤迎豐高層B室，實用面積185方呎，屬開放式間隔，原叫價450萬元放售，看淡後市及急於套現下，減價50萬元或11%，新近以400萬元獲外區客買家承接，實呎21622元。原業主於2016年6月以364.7萬元一手購入，帳面獲利約35.3萬元，惟原業主當年付出雙倍印花稅入市，並採用發展商提供的高成數按揭計劃，利息連同代理佣金等使費，實蝕約30萬元或8%。

珀．軒持貨5年勁蝕三成

市場消息指，佐敦白加士街珀‧軒亦錄蝕讓，單位為中層A室，實用面積245方呎，開放式間隔，原業主年初以530萬元放盤，至近日減價70萬元或13.2%，終以460萬元始易手，實呎18776元，成交價為屋苑近3年以來新低。原業主為投資者，2014年580.5萬元購入上述單位，持貨5年，一直用作收租，是次轉手帳面虧蝕120.5萬元，惟連同印花稅、代理佣金等使費，實蝕約142萬元或約30%。

東涌東環有看淡後市業主，選擇賠租後低價沽貨。美聯物業助理區域經理方吉和稱，屋苑5A座中層2室3房海景單位，實用面積644方呎，最初叫價860萬元，大幅減價逾12%，以750萬元售出，呎價11646元，創屋苑二手成交呎價新低。單位仍有租約，死約還未屆滿，但業主對後市不樂觀，而且有套現需要，決定賠償兩個月租金提前解約，涉及金額約3.8萬元。

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