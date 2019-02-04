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南昌站匯璽III享盡地利

【明報專訊】新地（0016）自2017年初開售的南昌站上蓋項目匯璽I及II，銷情均理想，最新推出的匯璽III，屬項目最後一期住宅發展，以海景及鐵路上蓋作賣點。至於單位戶型，細單位比例是歷來期數最高，預料可吸引收租客之餘，亦是首次提供3房單位，同樣適合換樓家庭入住。項目自9月推出以來，累售近700伙，佔項目單位總數1172伙近六成。

明報記者 林尚民

攝影 劉焌陶

匯璽III早前已經獲批入伙紙，以現樓形式發售，發展商預計明年7月可交樓。匯璽III由高座、低座兩部分組成，高座為6至8座，而低座有兩座，分別為皇鑽匯及彗鑽匯。

全盤1172伙 首提供3房戶

全盤提供1172伙，實用面積267至2171方呎，戶型涵蓋開放式到4房，其中實用面積1047至1739方呎3房單位，屬項目首次提供的戶型，只有56伙，佔整體4.8%，當中再細分為3房1套、3房兩套兩種間隔，前者實用面積1047方呎，設44伙，位於高座第6座B室，後者實用面積1629至1739方呎，僅12伙，分佈於皇鑽匯B室、彗鑽匯A、B室。匯璽III是匯璽推售以來，中小型單位佔比最高一期，2房或以下單位佔84.3%，適合上車客或收租客，當中1房單位最多，提供616伙，亦是歷來各期最多。

新地現時開放部分現樓單位予公眾參觀，全部位於第8座48樓，包括B、F、H室3個1房單位，其中B室實用面積366方呎，是項目少數可望中環海景1房戶，採開放式廚房，發展商在大門後已預先裝置一個儲物櫃，讓房主可用盡單位空間，大廳與睡房之開裝上兩道趟門，戶主可因應需要開合，將單位改房套房間隔，或改變間隔，有客人到訪時可保私隱。

預計明年7月可交樓

項目亦設212個開放式單位，亦是3期之中佔比最高，實用面積267至279方呎；現時開放的8座48樓E室，實用面積267方呎，屬屋苑最細單位，單位其中一個亮點，浴室以玻璃作間隔，視覺上可增空間感，若在有需要時可拉下捲簾。另項目提供128個4房單位，實用面積1214方呎起，最大達2171方呎，是匯璽3期以來最大面積戶型。

另開放8座48樓A室，實用面積1513方呎，4房雙套間隔，客飯廳外望中上環及奧運站一帶海景，各房間亦享海景，而主人套房可同時望中上環及昂船洲大橋景，套廁設企缸及浴缸，浴缸旁有大面玻璃，十足酒店格局。廚房配備一系列名牌家電及爐具外，設有轉角窗，視野廣闊，可增加下廚樂趣。

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