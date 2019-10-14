仲量聯行遷太古坊 呎租低中區三成

【明報專訊】經濟不景氣，核心商業區租金高昂下，致近年多家公司決定遷離至非核心商業區。國際代理行仲量聯行今年初亦將香港總部遷至鰂魚涌新入伙商廈太古坊一座，總面積近3.5萬方呎，涉兩層樓面，據悉呎租較中區商廈低約三成。
仲量聯行香港董事總經理莫家文表示，總樓面面積接近3.5萬方呎的新總部，用以整合金鐘太古廣場三座和灣仔金鐘匯中心的兩個辦事處，面積共約3.2萬方呎，規模增加近1成，現容納250名員工。問及搬遷後新舊辦事處租金差距，莫未有回應，僅指呎租較中區地段低約3成。
新總部涉近3.5萬呎樓面
對於新總部的設計概念，莫指，冀塑造一個強調協同合作、充滿活力的工作空間，故提供多項健康設施，如24小時健身室、獨立休息空間、咖啡店、哺乳室等。同時亦引進不少高科技設施提升工作效能，如MultiTaction屏幕，讓員工可透過互動式屏幕，量身定制體驗式簡報；UtilizationIQ空間使用率系統，讓公司更準確了解辦公空間的使用情况等。
內設24小時健身室
目前仲量聯行在港共有三個辦事處，除太古坊外，還有鰂魚涌太古坊多盛大廈及尖沙嘴港威大廈。仲量聯行執行董事鍾志雄表示，多盛大廈打算跟上太古坊一座的步伐，打造未來工作空間，目前正進行相關工作。
對於未來展望，莫指，鑑於港島東甲級寫字樓的租金不及中環的一半，故仍有不少誘因促使市場上眾多公司考慮遷離核心區，超過20家公司於過去12個月決定遷離中環，承租的總樓面面積達42萬方呎，預料未來將有更多位處中環的公司搬遷至其他非核心商業區，不過卻否認此舉會對中環等核心區的租金造成壓力。