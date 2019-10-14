仲量聯行遷太古坊 呎租低中區三成

仲量聯行香港董事總經理莫家文表示，總樓面面積接近3.5萬方呎的新總部，用以整合金鐘太古廣場三座和灣仔金鐘匯中心的兩個辦事處，面積共約3.2萬方呎，規模增加近1成，現容納250名員工。問及搬遷後新舊辦事處租金差距，莫未有回應，僅指呎租較中區地段低約3成。

新總部涉近3.5萬呎樓面

對於新總部的設計概念，莫指，冀塑造一個強調協同合作、充滿活力的工作空間，故提供多項健康設施，如24小時健身室、獨立休息空間、咖啡店、哺乳室等。同時亦引進不少高科技設施提升工作效能，如MultiTaction屏幕，讓員工可透過互動式屏幕，量身定制體驗式簡報；UtilizationIQ空間使用率系統，讓公司更準確了解辦公空間的使用情况等。

內設24小時健身室

目前仲量聯行在港共有三個辦事處，除太古坊外，還有鰂魚涌太古坊多盛大廈及尖沙嘴港威大廈。仲量聯行執行董事鍾志雄表示，多盛大廈打算跟上太古坊一座的步伐，打造未來工作空間，目前正進行相關工作。

對於未來展望，莫指，鑑於港島東甲級寫字樓的租金不及中環的一半，故仍有不少誘因促使市場上眾多公司考慮遷離核心區，超過20家公司於過去12個月決定遷離中環，承租的總樓面面積達42萬方呎，預料未來將有更多位處中環的公司搬遷至其他非核心商業區，不過卻否認此舉會對中環等核心區的租金造成壓力。