FIVE GUYS百萬租中環舖 反修例後區內最大宗

上手HMV 新租較叫租大劈逾三成

由新世界持有的萬年大廈，與娛樂行之間僅相隔興瑋大廈，與萬邦行亦只相隔一條馬路，人流暢旺。上述商舖上手租客為連鎖唱片店HMV，於2016年5月以約100萬元承租，以商舖面積9681方呎計，呎租103元，惟HMV於去年底突然全線結業後，其中位於有關商舖亦丟空。HMV離場後，業主曾以月租約150萬元放租，較HMV 租用時的舊租約100萬元高出約五成，惟一直未能成功租出，而上月終由FIVE GUYS以約100萬元承租，不但較叫租大劈逾三成，租金亦重返2016年水平，折合呎租約103元。

一年連環在港開設三店

翻查資料，中環對上一宗月租逾100萬元的租務成交，已追溯至今年5月，運動服裝品牌FILA以每月約140萬元承租同位於皇后大道中的余道生行地下及閣樓，面積共4000方呎，呎租約350元。該舖過去一直由珠寶店周生生租用，2011年零售旺市時，月租曾高達逾400萬元，而周生生最後的租金約200萬元，即FILA的租金較對上租金跌30%。

FIVE GUYS是一家始創於1986年的美式快餐店，主力在美國首都華盛頓開店，2002年起積極於美國擴充及拓展海外市場，去年7月於灣仔嘉薈軒地下逾5800方呎商舖設本港首個據點，亦為東南亞區首間分店，該舖面積約5824方呎，月租約60萬元，呎租約103元。另於今年8月於尖沙嘴K11 MUSEA設第2間分店，而目前FIVE GUYS於全球合共約1500間分店。