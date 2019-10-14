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栢慧豪廷2房 月租1.16萬低市價一成

【明報專訊】租務旺季過後，有屋苑錄低價租賃成交。祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍栢慧豪廷8座中層F室，實用面積502方呎(建築面積654方呎) ，2房間隔，業主最初叫價13500元放租，經議價後，在租客願意一次過繳付一年租金下，減至月租11680元租出，實用呎租23元。資料顯示，同類單位曾於7月初以13000元租出，即意味是次租賃成交較3個月前回落1320元或一成。業主於2018年以600萬元購入，租金回報約2.3厘。

匯璽II一房減租一成至1.8萬

此外，南昌站匯璽II有業主減價後租出單位。香港置業高級聯席董事趙松坡表示，匯璽II 5B座低層A室，1房間隔，實用面積358方呎，業主以約2萬元放租2個月後，最終減價2,000元，以1.8萬元租出，實用呎租50.3元，略低於市價水平。業主2018年9月以約892.8萬元購入上述單位，租金回報2.4厘。

Bluewater月租10.5萬

市場亦錄個別大額豪宅租賃個案。利嘉閣首席聯席董事陳詠嫻表示，大潭道Bluewater中層B室，實用面積1,824方呎(建築面積2,500方呎)，4房1套間隔，望海景，以月租10.5萬元租出，實用呎租58元。原業主1997年12月以4,350萬元購入上述單位，現租金回報約2.9厘。

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