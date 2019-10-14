栢慧豪廷2房 月租1.16萬低市價一成

匯璽II一房減租一成至1.8萬

此外，南昌站匯璽II有業主減價後租出單位。香港置業高級聯席董事趙松坡表示，匯璽II 5B座低層A室，1房間隔，實用面積358方呎，業主以約2萬元放租2個月後，最終減價2,000元，以1.8萬元租出，實用呎租50.3元，略低於市價水平。業主2018年9月以約892.8萬元購入上述單位，租金回報2.4厘。

Bluewater月租10.5萬

市場亦錄個別大額豪宅租賃個案。利嘉閣首席聯席董事陳詠嫻表示，大潭道Bluewater中層B室，實用面積1,824方呎(建築面積2,500方呎)，4房1套間隔，望海景，以月租10.5萬元租出，實用呎租58元。原業主1997年12月以4,350萬元購入上述單位，現租金回報約2.9厘。