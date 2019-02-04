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愉翠苑3房840萬 低高峰價一成

【明報專訊】示威衝突延伸至全港多區，二手成交量持續低迷，部分屋苑續錄減價成交。其中，曾屢創新界居屋新高紀錄的沙田愉翠苑，有3房戶跌穿900萬，較高位回落逾一成。

一度高見960萬膺新界居屋王

沙田居屋愉翠苑有3房戶，曾於今年4月以破頂價960萬沽出，一度登上新界居屋王寶座，惟同類單位做價新近已回落逾一成。世紀21奇豐區域經理周淑萍表示，愉翠苑R座中層5室，實用面積663方呎，屬3房1套間隔，原業主3個月前於自由市場開價938萬元放售，新近以840萬元獲買家承接自用，累減98萬元或10%，實呎12670元，成交價已較半年前的高位回落120萬或逾一成。原業主2013年510萬元(已補地價)購入，持貨6年，帳面獲利330萬元或65%。

花都3房跌穿600萬 年半新低

同時，粉嶺花都廣場有3房戶以599萬沽出，成交價為同類單位近一年半新低。中原副區域營業經理洪文鋒表示，花都廣場10座高層C室，實用面積526方呎，3房間隔，新近以599萬元成交，實呎11388元，成交價為同類單位自去年2月後新低；原業主2012年320萬元購入，持貨7年，帳面獲利279萬元或87%。

嘉湖複式1135萬 呎價險守9000元

另外，有特色戶做價相告下調。十大屋苑之一的天水圍嘉湖山莊，有自製複式單位以1135萬元售出，呎價險守9000元大關。市場消息指出，嘉湖山莊麗湖居9座高層兩個上下層單位，打通成複式單位，實用面積合共1260方呎，新近以1135萬元售出，實呎9008元；原業主分別於2005年及2006年，以132萬、138萬元購入，合共270萬元，持貨約14年，帳面獲利865萬元，物業升值3.2倍。

十大屋苑周末6宗持續低迷

十大屋苑方面，據市場統計，十大屋苑本周末錄得6宗成交，較上周末的7宗，僅上升1宗，當中半數屋苑「零成交」，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、沙田第一城。

相關字詞﹕嘉湖山莊 花都廣場 愉翠苑

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