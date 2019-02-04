愛海頌周四首輪開售218伙 匯璽III硬撼 同日第三輪推售235伙

明報記者 張允亭

與此同時，新地（0016）旗下南昌站上蓋匯璽III，亦於昨日公布最新銷售安排，將於本周四進行第三輪銷售235伙，即兩盤將同日對撼，合共發售453伙。愛海頌昨日新加推的88伙，折實平均實呎18345元，較首張價單折實平均實呎18,688元低1.8%，主要反映樓層因素。新一批單位實用面積484至786方呎，定價903.9萬至2166.3萬元，扣除最高22%折扣後，單位折實價705萬至1689.7萬元、折實實呎14412至21916元。

愛海頌首輪2房705萬入場

該批單位分佈於2座、3座及5座，包括11伙3房戶及77伙2房戶。是次入場費最低單位為2座6樓B室，實用面積488方呎，折實價705萬元、折實實呎14448元。據銷售安排，發售當日將設A1家庭組，選購兩伙或以上單位，而當中包括最少一伙3房的人士可優先揀樓；A2家庭組，即選購兩伙以上的人士亦可作次輪揀樓；其餘買家則屬B普通組。

匯璽III第三輪開放式618萬起

匯璽III同於本周四進行第三輪銷售，分別以價單形式發售178伙、及招標形式發售57伙，合共235伙。入場費最低單位為6座6樓F室，實用面積271方呎，扣除最高20%直減折扣，折實價618萬元、折實實呎22807元。據項目銷售安排第3號，當日將設有A組大手客優先時段，而該組買家必須購買最少2個、但不多於3個指明單位。

明翹匯批預售 最快本月推

另外，佳明集團（1271）旗下青衣明翹匯，已獲批預售樓花同意書，預料最快將於本月作推盤部署。項目提供776伙，1房實用面積由299至313方呎，料為青衣最細面積私樓單位，而2房實用面積由410至438方呎，1房及2房共佔樓盤約七成單位；3房實用面積由566至807方呎，4房實用面積則約808方呎，3及4房共佔樓盤約25％。

周末一手售出26伙

此外，綜合市場資料，剛過去周末一手市場共錄得約26宗成交，較上個周末僅7宗反彈2.7倍。其中內房龍湖（0960）和合景泰富（1813）發展的東九啟德尚‧珒溋沽出11伙，佔周末一手銷量逾一半。