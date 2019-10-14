李志成：低開新盤 銷情成指標

回顧過去9個月，巿場推出的28個全新新盤項目，共涉及13,451伙，其間共售出8788個單位，售出率達65.3%。當中開放式單位售出達83.1%，為各類單位之中最高；其次為1房單位，銷售率亦逾八成，達81.1%；2房戶售出率約74.4%；至於3房或以上單位售出率約40.4%。從數據可見，開放式及1房戶這類細單位較受市場歡迎，在600萬元以下物業才可做高成數按揭等限制下，不少買家會心儀入場門檻較低的開放式、1房細單位，令這類單位交投旺盛。

多個新盤正緊密部署推售，地政總署9月錄得4宗全新預售樓花同意書的申請，合計1444伙，打破8月「零」新申請的紀綠，單位數目屬近5個月最多。一手空置稅實施在即，發展商積極推售新盤餘貨，期望達到貨如輪轉，不少新盤除了採取貼市價或低市價策略，亦推出多項優惠吸客，預期未來一手仍將主導市場。

二手方面，據本行前線分行所錄得數據，由9月30日至10月6日全港20大主要屋苑二手買賣僅錄8宗成交，按周大減67%，創近8星期新低。雖然近日各區不少二手業主擴闊議價空間，但一手新盤提供各式優惠吸引眼球，加上部分準買家觀望樓價進一步調整，預計除非業主願意大幅減價，否則二手成交料繼續受壓。

香港置業行政總裁

[李志成]