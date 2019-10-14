布少明：「最符合民心」的房策？

然而，由於一手市場有「四多」：樓盤種類多、付款辦法多、彈性多、優惠多，靈活性較大，再加上近月一手銷情火熱，愈來愈多發展商加快推售新盤步伐，相信本月，甚至是整個第四季，將維持一手「掛帥」的局面。

可是，暫時樓市並未出現大幅下滑，亦反映業主大多持貨力強，雖然目前市場氣氛欠佳，但供滿樓的業主亦可將選擇將物業轉賣為租，毋須大幅減價放售，所以進一步大跌的機會不高。

市場盛傳政府將考慮在新出售土地中加入賣地條款，規定新建私樓只准售予香港人，即類似「港人港地2.0」；又或者採取全面限制措施，禁止本地房屋售予非本地居民等。筆者認為，假如政府只集中於壓抑市場需求，忽略增加供應的部分，就不是一個足夠理想的政策。

站在普羅大眾立場，「最符合心水」的房策，應該是「增供應減需求」並重，唯有兩種措施雙軌並行，在供應面及需求面同時着手，才可以有效穩定樓價，令樓市向着健康方向發展，例如政府增加土地後是用以大力興建資助型房屋的，這才能有效紓緩樓市供不應求的根本問題，重燃「無殼蝸牛」的上車夢，緩解社會噪動不安的氛圍。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]