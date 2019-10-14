廖偉強：好經紀令你安居致富

筆者相信，樓價跌幅不大原因有幾點：

（1）私樓供應不足，未來將會更少，因政府已表明會增加公營房屋的比例。

（2）香港仍然處低息環境，而美國仍在不斷醞釀減息。

（3）中歐美日等多國量化寬鬆仍然持續，大量資金流入股票及房地產市場。

（4）粵港澳大灣區的啟動，有利整區經濟互動，香港絕對可受惠。

（5）政府2010年推出辣招以來，買賣成本增加，亦有限售年期，使二手流動性大減，市場沒有炒家的恐慌性拋售壓力，樓價難以急跌。

（6）港人儲蓄豐裕，沒有太大的經濟壓力而需要拋售物業。

（7）樓宇按揭比例偏低，不少人已毋須供樓，且大部分樓價較當年入巿時已有所上升。

（8）社會運動令內地客卻步只是暫時性，當市面回復平靜，數量亦將回升。

那麼，何時才是入市良機？筆者從衣食住行當中悟出一個道理，筆者喜歡購物，有些相熟品牌的售貨員知道筆者的喜好，當有合適的貨源都會預留給筆者。而銀行的相熟理財顧問都是一樣，每當有理想的基金投資或高息存款產品，都會第一時間通知筆者。其實，地產代理經紀的角色更為重要，樓宇買賣動輒以數百萬元計，一位優秀而合適的地產代理，他們站在最前線，絕對清楚及了解市場，什麼業主急賣或單位抵買，完全一清二楚，客人若能夠找到一位好地產代理，他就是你的財富！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]