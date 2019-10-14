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陳永傑

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陳永傑：全球經濟轉弱 息口易跌難升

【明報專訊】最近多個主要經濟體系例如美國、歐盟所發布的經濟數據愈覺不對勁，全球經濟放緩威脅是存在的，必須提高警覺。亦因此息口易跌難升，而投資住宅等物業是二三十年的長線投資，在現時入市的確能夠享受低息之利。

美國9月製造業指數跌至47.8，超過10年新低，加上市場對中美貿易戰持續，美國經濟確是令人憂慮。在數據公布之後，上升中的美國股市三大指數立即由升轉大跌，呈現單日轉向之象，顯示投資市場十分關注美國經濟的未來。

美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯指出，聯儲局已制定能實現2%通脹目標的貨幣政策，假如經濟繼續增長，未來幾年將有窄幅加息空間。反映未來美國經濟前景屬「有限公司」。埃文斯表示，美國總統特朗普要求聯儲局將利率降至零或以下，他認為聯儲局在現時不確定的貿易環境，調低利率去刺激經濟的潛在增長作用不大。

持續低息 有利長線投資物業

世界貿易組織（WTO）指出，中美貿易衝突，令今年全球貿易增長預測由4月預期增長2.6%大幅調低至1.2%，明年由增長3%降至2.7%。世貿表示，貿易衝突是史上預測面臨最大風險，宏觀經濟衝擊及金融波動，亦可能引發更深遠的不景氣。

經濟不利因素太多，全球最大經濟體系美國在中短期內，難以扭轉逆境，今年經已減息兩次的美國，息口後市將易跌難升。雖然香港目前受到社會事件的困擾，預料低息期將會持續不短的日子，反而成為長線投資物業的時機。因為買樓是長達20年，甚至30年長線投資，必然經歷經濟興衰周期。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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