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湯文亮：當勇武和理非割席就可以鋤價

【明報專訊】有鍾意玩社運老友帶了一份手信到公司，我知道他無事不登三寶殿，况且我近日很忙，於是話除了政治，有什麼訴求。原來老友打算買樓，當然亦打算鋤價，但現在佢覺得那些物業代理鋤佢多過鋤業主，明明形勢不佳，指數連續下跌7個星期，仲話指數未反映9月中美國減息；言下之意，即是樓價有機會調頭回升。

其實連阿茂都知，就算美國減息，最多令香港唔會加息，這又怎可以算是好消息，社運的負面因素連提都唔提。老實說，現在買樓唔鋤價，就對唔住老祖宗，所以專程問我怎樣鋤價。

鋤價是博大精深學問，是物業投資的文藝復興，要鋤價，首先要了解對手，但今次我先要了解老友，原來玩社運可以玩到買樓，我以為只得鋒哥一個，原來大有人在，這樣的情况，樓市應該很難跌。因為除了玩社運人士可以買樓之外，老對手在這幾個月開了很多OT，隨時可以夠交首期，因而產生了不少購買力，而且中美貿易戰緩和，樓市有機會回穩，打算買樓的人唔好鋤得太狠，否則又會失去一個機會。

首要了解業主是否等錢用

言歸正傳，究竟如何了解對手？簡單來說，如果是單一業主，就要睇對方是否等錢用，如果唔等，即是佢唔打算賣樓，畀到價都唔會賣，明知買唔到，不妨鋤得深一些，玩下佢都好；如果對方等錢用，就應該畀個合理價，低市價少少都可以，當做白武士。

如果是幾個人合股，就要睇他們是否齊上齊落，抑或各自爬山，如果由開始各人夾錢買樓供樓都是數目分明，共同進退，代表他們兄弟同心，很難鋤價，不過這些例子不多。

在物業投資市場上，很多時都是幾個人夾錢買樓，當中一定有一個牽頭人，對樓市前景睇得非常好，借用社運的說法，他就是勇武者，其他入股人士就是和理非，很多時那些和理非對夾錢的事都愛理不理，他們會對勇武者話，既然一定賺錢，不如在賺錢之後扣回他們應該夾的錢，結果勇武者就要揹了條大數，雖然話勇武者和理非核爆都唔會割席，但唔夾錢就一定會割席，認清形勢，買家就可以鋤價，有機會買到平嘢。

林鄭叫和理非和勇武者割席 是不清楚形勢

特首林鄭月娥叫和理非和勇武者割席，我覺得佢真的是不清楚形勢，她應該叫勇武者同和理非割席，其實是和理非搵勇武者老襯。

因為社運開始至今接近4個月，拉了接近2400人，九成是勇武者，因為在前面衝鋒陷阱的是勇武者，和理非只是在後面插科打諢，不但危險性不高，而且仲企在道德高地，對人講是他們不和勇武者割席，勇武者的確人如其名，好似呂布一樣，有勇無謀。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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