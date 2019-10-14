曾淵滄：中國戰略：以金錢買時間

恒指成分股中，以出口美國為主要市場的創科（0669）表現得最好，升6.31%，還有，本地地產股及石油股也同樣有巨大升幅，跑贏恒指，其中石油股升的突然，原因是一艘伊朗運油輪爆炸起火，伊朗說是遭到沙特阿拉伯導彈襲擊導致的，一下子，中東局勢緊張了。不久前，沙特阿拉伯油田被炸，沙特阿拉伯與美國同時指摘伊朗，說這是伊朗導彈所為，現在，如果證實伊朗油輪是遭到沙特阿拉伯導彈襲擊，會不會引發中東大戰，互相以導彈襲擊對方石油設施？正式進入代理人戰爭？石油價格就可能飛升壓不下？

沙特伊朗摩擦 料可大事化小

不過，沙特阿拉伯想發動對伊朗的長時間戰爭，一定要得到特朗普首肯答應才能成事，估計特朗普不想掀起這場戰爭，石油價格升得太高，會導致全世界通脹，對美國民眾不利，也影響特朗普的選情。因此，估計緊張一小段日子之後，就可以大事化小，正如不久前沙特阿拉伯石油設施遭到飛彈襲擊，石油價格上升兩天之後就回跌了。

倒是本地地產股，的確有條件趁中美貿易談判的好消息繼續追落後，當然，也不要忘記強勢的內房股，強勢與否，最重要是看銷售業績。上星期，越秀地產（0123）公布今年首九個月，合同銷售總額同比上升34%，又一家公布好消息的內房股，上星期，我也已經重點推薦多家內房股供大家參考。

本地地產股有條件追落後

中國在貿易談判的基本戰略是以金錢買時間，先答應特朗普一些不侵犯中國國家主權的要求，多多付錢買美國的農產品、飛機、高科技產品（如果特朗普允許）以換取盡量推遲全面性的加徵關稅。

在這段買時間的日子，中國政府會盡力促進內部消費以取代過去過度依賴出口的經濟結構，而放寬對樓價的管制鼓勵買樓是推動內需的一部分，多賣樓、多建屋是內需的一部分，樓價上升又可以產生財富效應，增加消費。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]