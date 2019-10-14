經濟
曾淵滄 滄海明珠

投資策略

下一篇 上一篇

曾淵滄：中國戰略：以金錢買時間

【明報專訊】中美第13輪貿易談判，事前數天，美方態度強硬，特朗普說一定要得到全面協議，不接受局部協議，中方沒公開講話，但是市場有傳聞說劉鶴已準備好一旦美方堅持要談一些中方一定不能接受的要求，他會提早回中國，不參加第二天的會議，因此，會議前股市表現不佳，但是，星期四第一天會議召開後，特朗普公開說滿意會議進展，星期五，香港股市就飛升了，恒指急升600點，達2.34%。

恒指成分股中，以出口美國為主要市場的創科（0669）表現得最好，升6.31%，還有，本地地產股及石油股也同樣有巨大升幅，跑贏恒指，其中石油股升的突然，原因是一艘伊朗運油輪爆炸起火，伊朗說是遭到沙特阿拉伯導彈襲擊導致的，一下子，中東局勢緊張了。不久前，沙特阿拉伯油田被炸，沙特阿拉伯與美國同時指摘伊朗，說這是伊朗導彈所為，現在，如果證實伊朗油輪是遭到沙特阿拉伯導彈襲擊，會不會引發中東大戰，互相以導彈襲擊對方石油設施？正式進入代理人戰爭？石油價格就可能飛升壓不下？

沙特伊朗摩擦 料可大事化小

不過，沙特阿拉伯想發動對伊朗的長時間戰爭，一定要得到特朗普首肯答應才能成事，估計特朗普不想掀起這場戰爭，石油價格升得太高，會導致全世界通脹，對美國民眾不利，也影響特朗普的選情。因此，估計緊張一小段日子之後，就可以大事化小，正如不久前沙特阿拉伯石油設施遭到飛彈襲擊，石油價格上升兩天之後就回跌了。

倒是本地地產股，的確有條件趁中美貿易談判的好消息繼續追落後，當然，也不要忘記強勢的內房股，強勢與否，最重要是看銷售業績。上星期，越秀地產（0123）公布今年首九個月，合同銷售總額同比上升34%，又一家公布好消息的內房股，上星期，我也已經重點推薦多家內房股供大家參考。

本地地產股有條件追落後

中國在貿易談判的基本戰略是以金錢買時間，先答應特朗普一些不侵犯中國國家主權的要求，多多付錢買美國的農產品、飛機、高科技產品（如果特朗普允許）以換取盡量推遲全面性的加徵關稅。

在這段買時間的日子，中國政府會盡力促進內部消費以取代過去過度依賴出口的經濟結構，而放寬對樓價的管制鼓勵買樓是推動內需的一部分，多賣樓、多建屋是內需的一部分，樓價上升又可以產生財富效應，增加消費。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

上 / 下一篇新聞

開離岸戶口增 預約逾40日爆滿 匯豐開戶最「親民」 理財顧問籲留意當地風險
開離岸戶口增 預約逾40日爆滿 匯豐開戶最「親民」 理財顧問籲留意當地風險
港美元定存 息率普遍低於港元
港美元定存 息率普遍低於港元
陳茂峰：離岸註冊基金 才可免受《緊急法》規管
陳茂峰：離岸註冊基金 才可免受《緊急法》規管
瑞銀料中國第3季GDP「穿6」
瑞銀料中國第3季GDP「穿6」
粵官：澳門證交所方案已報中央
粵官：澳門證交所方案已報中央
專家教路 減息周期尋高息投資
專家教路 減息周期尋高息投資
晨星亞洲Dan Baker：減價戰降溫 看好中移動
晨星亞洲Dan Baker：減價戰降溫 看好中移動
越秀交通潘勇強：製造業中部崛起 擬60億購湖北高速
越秀交通潘勇強：製造業中部崛起 擬60億購湖北高速
維港投資涉足澳洲5初創 澳政府大力發展科研 協助商業化
維港投資涉足澳洲5初創 澳政府大力發展科研 協助商業化
港學生：澳洲創業氣氛政府支持勝港
港學生：澳洲創業氣氛政府支持勝港
初創發展養老金管理 鼓勵年輕人儲蓄
初創發展養老金管理 鼓勵年輕人儲蓄
WeWork加快港擴張 今年進駐7據點
WeWork加快港擴張 今年進駐7據點
錦欣低價招徠 欲吸港客赴深人工受孕
錦欣低價招徠 欲吸港客赴深人工受孕
張兆聰：石藥「中招」 恒瑞受惠
張兆聰：石藥「中招」 恒瑞受惠
余淑穎：提升資產 才可置業
余淑穎：提升資產 才可置業
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：海外添商機 騰訊購25621
金子：海外添商機 騰訊購25621
張兆聰：尾季多向好 吼重磅藍籌
張兆聰：尾季多向好 吼重磅藍籌
蔡金強：國潮回歸 波司登成新銳
蔡金強：國潮回歸 波司登成新銳
潘啓才：充滿「人治」味道的上市委員會
潘啓才：充滿「人治」味道的上市委員會
李聲揚：貿戰停火 中資股將跑贏本地股
李聲揚：貿戰停火 中資股將跑贏本地股
謝偉銓：港人港地2.0沒用處
謝偉銓：港人港地2.0沒用處
沈永年：港人「非連根拔」移民 可選日本
沈永年：港人「非連根拔」移民 可選日本
黃德几：華潤燃氣雙底不破 候38.7元吸
黃德几：華潤燃氣雙底不破 候38.7元吸
伍禮賢：經濟周期影響小 福壽園7元可吼
伍禮賢：經濟周期影響小 福壽園7元可吼
許繹彬：留意股災月好友會否反擊
許繹彬：留意股災月好友會否反擊
八成險商對投資前景樂觀 市况波動 趨向加強防守力
八成險商對投資前景樂觀 市况波動 趨向加強防守力
陸振輝：康文署健身班 退休也可報
陸振輝：康文署健身班 退休也可報
陳增濤：陶瓷大師的Chambolle-Musigny
陳增濤：陶瓷大師的Chambolle-Musigny
謝紹榮：宜減持金融資產 增持實質資產
謝紹榮：宜減持金融資產 增持實質資產
陸振球：公用股槓桿ETF 風險有限回報佳
陸振球：公用股槓桿ETF 風險有限回報佳
陸振球：投資與燈神對着幹
陸振球：投資與燈神對着幹
林少陽：示威對港股影響 遠不如貿談
林少陽：示威對港股影響 遠不如貿談
技術取勝：中移動處升軌之上
技術取勝：中移動處升軌之上
潘迪藍：地緣政治風險對油價刺激有限
潘迪藍：地緣政治風險對油價刺激有限
蘇沛豐：恒生銀行穩健 料有反彈空間
蘇沛豐：恒生銀行穩健 料有反彈空間
李順威：ISM製造業指數跌 美股多升
李順威：ISM製造業指數跌 美股多升
劉怡翔SELL金融科技周
劉怡翔SELL金融科技周
安盛推Mind Health 關注僱員精神健康
安盛推Mind Health 關注僱員精神健康
劉思明：港股須一鼓作氣 中資金融關鍵
劉思明：港股須一鼓作氣 中資金融關鍵
何啟聰：資金續流入 美團購 11417
何啟聰：資金續流入 美團購 11417
法國巴黎銀行：貿談突破利好 恒指牛53669
法國巴黎銀行：貿談突破利好 恒指牛53669
摩根大通亞洲：本地地產反彈 新地Call 22351
摩根大通亞洲：本地地產反彈 新地Call 22351
周顯：炒股票 心理質素最重要
周顯：炒股票 心理質素最重要
何國良：IPO高峰期 不宜太勇
何國良：IPO高峰期 不宜太勇
何濼生：香港競爭力與人心工程
何濼生：香港競爭力與人心工程
王弼：波動市下企業債仍可取
王弼：波動市下企業債仍可取
湯文亮：當勇武和理非割席就可以鋤價
湯文亮：當勇武和理非割席就可以鋤價
陳永傑：全球經濟轉弱 息口易跌難升
陳永傑：全球經濟轉弱 息口易跌難升
廖偉強：好經紀令你安居致富
廖偉強：好經紀令你安居致富
布少明：「最符合民心」的房策？
布少明：「最符合民心」的房策？
李志成：低開新盤 銷情成指標
李志成：低開新盤 銷情成指標
郭思治．推介股份：中壽（2628）
郭思治．推介股份：中壽（2628）
歐宸銘．推介股份：丘鈦科技（1478）
歐宸銘．推介股份：丘鈦科技（1478）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：沙特阿美上市前 油價有排升
盧楚仁：沙特阿美上市前 油價有排升
愛海頌周四首輪開售218伙 匯璽III硬撼 同日第三輪推售235伙
愛海頌周四首輪開售218伙 匯璽III硬撼 同日第三輪推售235伙
愉翠苑3房840萬 低高峰價一成
愉翠苑3房840萬 低高峰價一成
栢慧豪廷2房 月租1.16萬低市價一成
栢慧豪廷2房 月租1.16萬低市價一成
FIVE GUYS百萬租中環舖 反修例後區內最大宗
FIVE GUYS百萬租中環舖 反修例後區內最大宗
仲量聯行遷太古坊 呎租低中區三成
仲量聯行遷太古坊 呎租低中區三成
南昌站匯璽III享盡地利
南昌站匯璽III享盡地利
新葵芳交投淡 料維持600萬起跳
新葵芳交投淡 料維持600萬起跳
月供計劃可修整 提高回報 平均成本法省煩惱 惟須選對長線目標
月供計劃可修整 提高回報 平均成本法省煩惱 惟須選對長線目標