曾淵滄：中國戰略：以金錢買時間

【明報專訊】中美第13輪貿易談判，事前數天，美方態度強硬，特朗普說一定要得到全面協議，不接受局部協議，中方沒公開講話，但是市場有傳聞說劉鶴已準備好一旦美方堅持要談一些中方一定不能接受的要求，他會提早回中國，不參加第二天的會議，因此，會議前股市表現不佳，但是，星期四第一天會議召開後，特朗普公開說滿意會議進展，星期五，香港股市就飛升了，恒指急升600點，達2.34%。
恒指成分股中，以出口美國為主要市場的創科（0669）表現得最好，升6.31%，還有，本地地產股及石油股也同樣有巨大升幅，跑贏恒指，其中石油股升的突然，原因是一艘伊朗運油輪爆炸起火，伊朗說是遭到沙特阿拉伯導彈襲擊導致的，一下子，中東局勢緊張了。不久前，沙特阿拉伯油田被炸，沙特阿拉伯與美國同時指摘伊朗，說這是伊朗導彈所為，現在，如果證實伊朗油輪是遭到沙特阿拉伯導彈襲擊，會不會引發中東大戰，互相以導彈襲擊對方石油設施？正式進入代理人戰爭？石油價格就可能飛升壓不下？
沙特伊朗摩擦 料可大事化小
不過，沙特阿拉伯想發動對伊朗的長時間戰爭，一定要得到特朗普首肯答應才能成事，估計特朗普不想掀起這場戰爭，石油價格升得太高，會導致全世界通脹，對美國民眾不利，也影響特朗普的選情。因此，估計緊張一小段日子之後，就可以大事化小，正如不久前沙特阿拉伯石油設施遭到飛彈襲擊，石油價格上升兩天之後就回跌了。
倒是本地地產股，的確有條件趁中美貿易談判的好消息繼續追落後，當然，也不要忘記強勢的內房股，強勢與否，最重要是看銷售業績。上星期，越秀地產（0123）公布今年首九個月，合同銷售總額同比上升34%，又一家公布好消息的內房股，上星期，我也已經重點推薦多家內房股供大家參考。
本地地產股有條件追落後
中國在貿易談判的基本戰略是以金錢買時間，先答應特朗普一些不侵犯中國國家主權的要求，多多付錢買美國的農產品、飛機、高科技產品（如果特朗普允許）以換取盡量推遲全面性的加徵關稅。
在這段買時間的日子，中國政府會盡力促進內部消費以取代過去過度依賴出口的經濟結構，而放寬對樓價的管制鼓勵買樓是推動內需的一部分，多賣樓、多建屋是內需的一部分，樓價上升又可以產生財富效應，增加消費。