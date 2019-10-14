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王弼：波動市下企業債仍可取

【明報專訊】上周五，港股和美股進行報復式反彈，相信大家都知道原因。幾乎所有傳媒報道，中美貿易談判獲得階段性協議，有不少傳媒甚至以貿易停火來形容事件，什麼「美國暫緩10月15日針對2500億美元中國商品關稅」云云。不過心水清的朋友應該知道，特朗普所暫緩的，僅僅是2500億美元貨品的關稅由25%增加到30%，即美方的讓步，僅僅是暫緩5%的關稅，至於訂在12月15日，向1380億美元的中國進口貨徵收15%關稅，則尚未撤銷。目前美國對中國進口徵稅的情況如下：2500億美元25%、1120億美元15%、餘下1380億美元貨品尚未被徵關稅。

至於中方，其實讓步也非常有限。開放金融市場，在美元短缺的情況下，是一向的國策。匯率協議，北京在關稅的壓力下，人民幣確有貶值的壓力，但北京卻不希望人民幣無序下跌，觸發更大走資，所以配合美國出口術挺人民幣匯率，也是對自己有利。

增買美農產品 中方也有利

買入美國農產品，在豬肉價格高居不下的情況下，重新打開美國進口渠道，也只是滿足自己的需求，說不上是讓步，只是聲稱購買的數量，達400億至500億美元，非常驚人，短缺如何償付這麼多美元，分多久來購買，還是最終像以往一樣，得個講字，最後不會開單，尚是未知之數。

中美協議欠具體 股市已受落

不過，股市對這種沒多實質進展的協議非常受落，大幅攀升。本欄說過多次，股市升跌，其實跟實體經濟沒有太大關係，因為股票交易程式（Trading Algos）主要是參考新聞頭條，侵叔以至中國商務部是製造頭條報道的表表者。今次中美所謂協議，沒有太大實質讓步，但各自能向國人交功課，可謂各取所需，這就是政治。

環球股市上周初因美國把多間中國科技公司列入黑名單、對中國官員發出簽證制裁、又傳劉鶴縮短訪美行程，大幅下挫，然後報復式上升。這種激烈波動，在這兩年股市多次出現，我跟不少基金經理（或有投資基金的朋友）談過，表現大多數乏善足陳。有人不時問我有什麼投資機會，我說，短期的表現實在沒有太大意義，例如閣下可能買了一隻短期升幅很大的股票，最重要的，是閣下買了多少。

短期爆升 貨夠多才有意思

在目前股市非常波動的情況下，注碼未必會很大，亦很難每次都低位入貨，高位沽出。如果懶人不肯跟車太貼，這兩年最佳的投資反而是企業債券。當然，買企業債必須有一定技巧，不能盡信私人銀行的客戶經理，否則一次違約，足以致命，此乃後話。

所以，對資產較多的讀者而言，我會作出這樣的建議，因為香港持續的社會動盪，樓市不能過分看好，我會嘗試把物業在總資產的比例，降至50%或以下，其餘50%的資產，一定要保持流動性。30%企業債券，再加20%股票/黃金/現金，也許是不錯的安排。不過，有錢人的資產和債務炒埋一碟，資產負債表較為複雜，上述數字，僅供參考。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

相關字詞﹕企業債券 特朗普 中美角力

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