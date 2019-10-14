何濼生：香港競爭力與人心工程

本來，一個經濟體的競爭力理應立足於諸如基建、制度、人才、市場規模等較長期因素，而不會因一樁事件或風波而動搖的。不過，是次修例風波反映了一個長期被忽略了的事實。那就是香港欠缺了凝聚力，欠缺了足以凝聚人心的文化內涵。修例風波之所以爆發，完全是文化災難：社區內長期存在互不信任、甚至互相敵視的情形。欠缺了團結和齊心，一個社區就欠缺了社會資本，不但在遇上困難無法聯手解決問題；更由於彼此猜疑，製造本來不存在的問題。

修例風波反映港欠凝聚力

筆者近年對這「人心」問題一直引以為憂。2016年筆者和嶺南大學團隊應匯賢智庫之邀，合力完成的香港長遠競爭力報告，當時提出：「要保持香港的特殊性，當然首要是保住一國兩制。要保一國兩制，首要是凝聚人心，強化大家對一國兩制的信心。這個人心工程可說是重中之重。內容應涵蓋教育、文化、房屋、稅制、福利制度、政策決議制度、各行各業對本地人才的重視等。也要為學生提供協助，設計合適的生涯計劃，讓年輕人知道大家關心他們。」

「今天太多人視建制為維護權貴利益的偏私制度。這個觀感不利一國兩制積極意義的發揮。部份的原因是現時的稅制難以服人，富豪年入以十億計的股息完全免稅、資產增值又完全免稅、還有15%標準稅率作保護罩。有理有序修訂稅制不是仇富，而是文明。」

筆者感到可惜的，就是這個「重中之重」的重點，並未有因報告書的出台被重視。

一國兩制實行以來，事實擺在眼前，根本就是大成功而不是小成功，更不是蔡英文說的失敗。不論是IMD或WEF的競爭力排名，傳統基金的經濟自由排名、Fraser Institute的人類自由排名，或世界銀行的Worldwide Governance Index，香港在回歸以來都見長足進步。只是有人刻意把一國兩制抹黑。

人心工程難。而且我們還要在基本法的框架裏進行這艱巨的工程。長遠而言，香港能不能保住我們的競爭力和年輕人的未來，仍只能靠這人心工程。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]