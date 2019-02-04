何國良：IPO高峰期 不宜太勇

由於5月底的教訓，市場在估值上已經相當充分地調低了對會議結果的期望，甚至可以說，市場預期低到一個水平，只要不是拍桌子離場，其他可能出現的情況應亦不會嚴重地影響市場。

市場情况已定 暫不可能受影響

結果，周四周五傳來的消息，反而讓這個沒期望的市場彷彿多了一分期盼，亦造就了周五港股向上衝的動力。但筆者相信，周五港股的強勁表現，甚至較A股當天表現好，當中除了上述的談判利好消息外，香港本身的因素亦同樣地帶動是次跳動，不少在過去數月走勢低迷的行業亦有所動靜，造就了覆蓋面甚全的一個周五大揚市。能否持續？在筆者截稿的香港周五晚時，還欠最後一塊大拼圖，但筆者相信，雙方亦沒有什麼驅動力，去把本身已經有點得來不易的好氣氛毀了。但要討論的話題實在太多，因此，要在一個兩天會議中帶來過千點的消息，又可能強人所難。

不過，市場近期有個有趣的發展，卻把不少投資者帶到另一個戰區上 ——IPO上市新股。如上述所言，市場在互聯互通的重新啓市，帶來了生氣。同時，在大型IPO正式上市的當天，筆者因病留家，看了不少電視財經頻道的節目，大部分被訪講者對這麼大型股票上市都有所顧忌，深怕當時市場低迷，並不容易有足夠資金能推動大型股票向上，他們都建議成功打進節目而有幸抽到IPO的家庭觀眾/投資者，在IPO有1%至2%高開時獲利，所謂「食左糊先」。筆者相信講者們每一建議都會利用他們當時的知識，努力為觀眾打算。只可惜，這大型IPO後續的表現卻叫人難忘，日日新高！

一鼓作氣投資法有風險

筆者在這裡要帶出並不是投資建議的成與敗，從業的我當然明白其中的難度。但它的IPO後續表現卻影響大家對近期IPO新股的想法。這個影響並不在於投資者抽新股的熱情，而是集中在IPO新股上市後的頭幾天行情上。不少IPO新股可以短時間讓上市後令買的投資者獲利，有些幅度更相當可觀。

結果，這個現象有點像自我應驗(self-fulfilling)的情況，跟買的交易量就愈來愈多，足以形成IPO新股上市後股價大幅波動。以往並沒有參與過的投資者亦熱烈追入，讓這戰區上的血淚增添了不少。在港第四季的集資IPO將有另一個高峰，筆者只能苦口婆心地向讀者分享：投資路上是沒有必勝的品種，一鼓作氣的投資方法有其風險，別老是認為後面總有人為你接貨啊。

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[何國良 基金看世界]