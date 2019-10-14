周顯：炒股票 心理質素最重要

當日梅偉琛向我推介，其實我早已留意此股，只是近來沒有錢贏，膽子太小，只申請了300萬元，結果中了7000股，5個幾沽出，贏了1萬多元。

至於梅本人，全家出動齊齊頂頭槌，一個頭槌不過中3萬股，再加上暗盤在3個幾狂買，但據他所說，暗盤也買得不多。不過如果他幾多都買入，應該可以在8元至10元沽出，即是有接近兩倍的利潤，估計不過是三幾百萬元而已。

綜合經驗，我的結論是：申請優質的新股的輸面很低，但由於申請者眾，分股不多，贏的也不多。真正贏大錢的方法，是在市場買入，注碼的控制會比抽新股更準確，但這樣子，價格就太貴。

抽新股的最大缺點，正正在於成本價太低，一旦行了這條路，便失去了「狼性」，不敢大撼大地去高追搏殺，而後者才是真正的贏大錢之道。

另一位朋友高徽，說他在7元時看準了走勢，很想很想買一兩百萬股，T+2博它一博，也是因不夠膽，不敢下注。我問他：「如果近日贏返一兩千萬，你是不是會大撼大，買下去？」他說：「如果贏了一兩千萬，我早就買夠4球啦！」

所以，炒股票，心理是非常重要的因素。

[周顯 投資二三事]