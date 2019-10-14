盧楚仁：沙特阿美上市前 油價有排升

環球經濟放緩，再加上美元強勢，理應對油價走勢不利才對，但紐約期油今年無視這利淡消息，卻由年初至今上升了接近20%。這反映了其他的利好因素蓋過了這利淡因素。除上述中東地緣政治局勢緊張支撐油價之外，俄羅斯和油組成員國配合沙特阿拉伯減產亦可應記一功。另外，雖則環球經濟持續放緩，但環球股市則持續反彈，尤其是美股屢創新高，帶動了油價同步持續向好。

紐油年底前有機會重上60美元

相信在上述的利好因素繼續發酵下，再加上沙特阿美上市在即，以及俄羅斯和美國均配合沙特減產托高油價，來幫助沙特阿美的上市集資發達大計。今日俄羅斯總統普京便會出訪沙特阿拉伯與沙特王儲會面，不排除會有利好油價的消息，刺激油價進一步抽升。油組方面亦聲言打算繼續延長減產協議，在供應持續減少下，而冬季亦都即將來臨，未來美國原油庫存有機會顯著下跌。

中東局勢方面，早前沙特阿美煉油設施被襲擊後，伊朗一方面斷然否認是幕後黑手，二方面亦強硬表示，若伊朗受到襲擊，便會作出全面開戰以作報復。估計這個地緣政治的因素，會持續支撐油價反覆向上。保守估計，紐約期油在年底前有機會再次挑戰甚至重上60美元。

加元看高一線 須留意大選結果

和油價息息相關的加元，因而亦可睇高一線。今年以來加元兌美元上升了超過3%，主要亦受惠油價上升，再加上加拿大經濟亦有穩健表現，故加拿大央行過去亦沒有釋放過寬鬆貨幣政策的鴿派信號，令加元今年表現接近一枝獨秀。

未來加元走勢也要關注10月21日的加拿大大選，以最新民調顯示，杜魯多執政的自由黨反超前，及輕微領先在野的保守黨。但加拿大媒體表示，其實雙方皆處於勢均力敵的局面。若在野保守黨謝爾成功當選，估計中加關係會有機會急轉直下，對加元後市有所利淡。謝爾批評杜魯多對中國不夠強硬，故上台後會對中國採取較強硬的外交路線。若杜魯多成功連任，再加上上述利好因素，保守估計美元兌加元短線有望挑戰1.3000水平。

有意移民加拿大 宜提早兌匯

以目前主要交易的貨幣當中，以加元的息口最高兼亦沒有減息壓力，這個對加元後市有一定優勢。上星期中文大學香港亞太研究所出了一份統計報告，顯示受訪香港人有42%打算移民，當中以加拿大為首選，這對加拿大經濟甚至加元來說也算是利好消息。故建議已決定移民加拿大的港人，可提早兌換加元，以避免未來加元進一步升值後才兌換。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]