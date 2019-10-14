經濟
盧楚仁 金匯商情

投資策略

下一篇 上一篇

盧楚仁：沙特阿美上市前 油價有排升

【明報專訊】自從沙特阿美捲土重來，再次宣布上市集資之後，緊張的中東局勢就沒完沒了。繼早前沙特阿美在當地的煉油設施遇襲之後，今次又輪到伊朗的運油輪被疑似導彈襲擊。若以陰謀論判斷，估計是一些有心人會在沙特阿美上市前，刻意搞亂中東局勢，務求令油價進一步攀升，而有利及方便沙特阿美作巨額集資，而整個沙特阿美第一及第二上市的計劃，估計會在明年4月中才會完結，故未來半年油價相信會出現易升難跌的格局。

環球經濟放緩，再加上美元強勢，理應對油價走勢不利才對，但紐約期油今年無視這利淡消息，卻由年初至今上升了接近20%。這反映了其他的利好因素蓋過了這利淡因素。除上述中東地緣政治局勢緊張支撐油價之外，俄羅斯和油組成員國配合沙特阿拉伯減產亦可應記一功。另外，雖則環球經濟持續放緩，但環球股市則持續反彈，尤其是美股屢創新高，帶動了油價同步持續向好。

紐油年底前有機會重上60美元

相信在上述的利好因素繼續發酵下，再加上沙特阿美上市在即，以及俄羅斯和美國均配合沙特減產托高油價，來幫助沙特阿美的上市集資發達大計。今日俄羅斯總統普京便會出訪沙特阿拉伯與沙特王儲會面，不排除會有利好油價的消息，刺激油價進一步抽升。油組方面亦聲言打算繼續延長減產協議，在供應持續減少下，而冬季亦都即將來臨，未來美國原油庫存有機會顯著下跌。

中東局勢方面，早前沙特阿美煉油設施被襲擊後，伊朗一方面斷然否認是幕後黑手，二方面亦強硬表示，若伊朗受到襲擊，便會作出全面開戰以作報復。估計這個地緣政治的因素，會持續支撐油價反覆向上。保守估計，紐約期油在年底前有機會再次挑戰甚至重上60美元。

加元看高一線 須留意大選結果

和油價息息相關的加元，因而亦可睇高一線。今年以來加元兌美元上升了超過3%，主要亦受惠油價上升，再加上加拿大經濟亦有穩健表現，故加拿大央行過去亦沒有釋放過寬鬆貨幣政策的鴿派信號，令加元今年表現接近一枝獨秀。

未來加元走勢也要關注10月21日的加拿大大選，以最新民調顯示，杜魯多執政的自由黨反超前，及輕微領先在野的保守黨。但加拿大媒體表示，其實雙方皆處於勢均力敵的局面。若在野保守黨謝爾成功當選，估計中加關係會有機會急轉直下，對加元後市有所利淡。謝爾批評杜魯多對中國不夠強硬，故上台後會對中國採取較強硬的外交路線。若杜魯多成功連任，再加上上述利好因素，保守估計美元兌加元短線有望挑戰1.3000水平。

有意移民加拿大 宜提早兌匯

以目前主要交易的貨幣當中，以加元的息口最高兼亦沒有減息壓力，這個對加元後市有一定優勢。上星期中文大學香港亞太研究所出了一份統計報告，顯示受訪香港人有42%打算移民，當中以加拿大為首選，這對加拿大經濟甚至加元來說也算是利好消息。故建議已決定移民加拿大的港人，可提早兌換加元，以避免未來加元進一步升值後才兌換。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

上 / 下一篇新聞

開離岸戶口增 預約逾40日爆滿 匯豐開戶最「親民」 理財顧問籲留意當地風險
開離岸戶口增 預約逾40日爆滿 匯豐開戶最「親民」 理財顧問籲留意當地風險
港美元定存 息率普遍低於港元
港美元定存 息率普遍低於港元
陳茂峰：離岸註冊基金 才可免受《緊急法》規管
陳茂峰：離岸註冊基金 才可免受《緊急法》規管
瑞銀料中國第3季GDP「穿6」
瑞銀料中國第3季GDP「穿6」
粵官：澳門證交所方案已報中央
粵官：澳門證交所方案已報中央
專家教路 減息周期尋高息投資
專家教路 減息周期尋高息投資
晨星亞洲Dan Baker：減價戰降溫 看好中移動
晨星亞洲Dan Baker：減價戰降溫 看好中移動
越秀交通潘勇強：製造業中部崛起 擬60億購湖北高速
越秀交通潘勇強：製造業中部崛起 擬60億購湖北高速
維港投資涉足澳洲5初創 澳政府大力發展科研 協助商業化
維港投資涉足澳洲5初創 澳政府大力發展科研 協助商業化
港學生：澳洲創業氣氛政府支持勝港
港學生：澳洲創業氣氛政府支持勝港
初創發展養老金管理 鼓勵年輕人儲蓄
初創發展養老金管理 鼓勵年輕人儲蓄
WeWork加快港擴張 今年進駐7據點
WeWork加快港擴張 今年進駐7據點
錦欣低價招徠 欲吸港客赴深人工受孕
錦欣低價招徠 欲吸港客赴深人工受孕
張兆聰：石藥「中招」 恒瑞受惠
張兆聰：石藥「中招」 恒瑞受惠
余淑穎：提升資產 才可置業
余淑穎：提升資產 才可置業
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：海外添商機 騰訊購25621
金子：海外添商機 騰訊購25621
張兆聰：尾季多向好 吼重磅藍籌
張兆聰：尾季多向好 吼重磅藍籌
蔡金強：國潮回歸 波司登成新銳
蔡金強：國潮回歸 波司登成新銳
潘啓才：充滿「人治」味道的上市委員會
潘啓才：充滿「人治」味道的上市委員會
李聲揚：貿戰停火 中資股將跑贏本地股
李聲揚：貿戰停火 中資股將跑贏本地股
謝偉銓：港人港地2.0沒用處
謝偉銓：港人港地2.0沒用處
沈永年：港人「非連根拔」移民 可選日本
沈永年：港人「非連根拔」移民 可選日本
黃德几：華潤燃氣雙底不破 候38.7元吸
黃德几：華潤燃氣雙底不破 候38.7元吸
伍禮賢：經濟周期影響小 福壽園7元可吼
伍禮賢：經濟周期影響小 福壽園7元可吼
許繹彬：留意股災月好友會否反擊
許繹彬：留意股災月好友會否反擊
八成險商對投資前景樂觀 市况波動 趨向加強防守力
八成險商對投資前景樂觀 市况波動 趨向加強防守力
陸振輝：康文署健身班 退休也可報
陸振輝：康文署健身班 退休也可報
陳增濤：陶瓷大師的Chambolle-Musigny
陳增濤：陶瓷大師的Chambolle-Musigny
謝紹榮：宜減持金融資產 增持實質資產
謝紹榮：宜減持金融資產 增持實質資產
陸振球：公用股槓桿ETF 風險有限回報佳
陸振球：公用股槓桿ETF 風險有限回報佳
陸振球：投資與燈神對着幹
陸振球：投資與燈神對着幹
林少陽：示威對港股影響 遠不如貿談
林少陽：示威對港股影響 遠不如貿談
技術取勝：中移動處升軌之上
技術取勝：中移動處升軌之上
潘迪藍：地緣政治風險對油價刺激有限
潘迪藍：地緣政治風險對油價刺激有限
蘇沛豐：恒生銀行穩健 料有反彈空間
蘇沛豐：恒生銀行穩健 料有反彈空間
李順威：ISM製造業指數跌 美股多升
李順威：ISM製造業指數跌 美股多升
劉怡翔SELL金融科技周
劉怡翔SELL金融科技周
安盛推Mind Health 關注僱員精神健康
安盛推Mind Health 關注僱員精神健康
劉思明：港股須一鼓作氣 中資金融關鍵
劉思明：港股須一鼓作氣 中資金融關鍵
何啟聰：資金續流入 美團購 11417
何啟聰：資金續流入 美團購 11417
法國巴黎銀行：貿談突破利好 恒指牛53669
法國巴黎銀行：貿談突破利好 恒指牛53669
摩根大通亞洲：本地地產反彈 新地Call 22351
摩根大通亞洲：本地地產反彈 新地Call 22351
周顯：炒股票 心理質素最重要
周顯：炒股票 心理質素最重要
何國良：IPO高峰期 不宜太勇
何國良：IPO高峰期 不宜太勇
何濼生：香港競爭力與人心工程
何濼生：香港競爭力與人心工程
王弼：波動市下企業債仍可取
王弼：波動市下企業債仍可取
曾淵滄：中國戰略：以金錢買時間
曾淵滄：中國戰略：以金錢買時間
湯文亮：當勇武和理非割席就可以鋤價
湯文亮：當勇武和理非割席就可以鋤價
陳永傑：全球經濟轉弱 息口易跌難升
陳永傑：全球經濟轉弱 息口易跌難升
廖偉強：好經紀令你安居致富
廖偉強：好經紀令你安居致富
布少明：「最符合民心」的房策？
布少明：「最符合民心」的房策？
李志成：低開新盤 銷情成指標
李志成：低開新盤 銷情成指標
郭思治．推介股份：中壽（2628）
郭思治．推介股份：中壽（2628）
歐宸銘．推介股份：丘鈦科技（1478）
歐宸銘．推介股份：丘鈦科技（1478）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
愛海頌周四首輪開售218伙 匯璽III硬撼 同日第三輪推售235伙
愛海頌周四首輪開售218伙 匯璽III硬撼 同日第三輪推售235伙
愉翠苑3房840萬 低高峰價一成
愉翠苑3房840萬 低高峰價一成
栢慧豪廷2房 月租1.16萬低市價一成
栢慧豪廷2房 月租1.16萬低市價一成
FIVE GUYS百萬租中環舖 反修例後區內最大宗
FIVE GUYS百萬租中環舖 反修例後區內最大宗
仲量聯行遷太古坊 呎租低中區三成
仲量聯行遷太古坊 呎租低中區三成
南昌站匯璽III享盡地利
南昌站匯璽III享盡地利
新葵芳交投淡 料維持600萬起跳
新葵芳交投淡 料維持600萬起跳
月供計劃可修整 提高回報 平均成本法省煩惱 惟須選對長線目標
月供計劃可修整 提高回報 平均成本法省煩惱 惟須選對長線目標