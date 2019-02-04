摩根大通亞洲：本地地產反彈 新地Call 22351

【明報專訊】憧憬中美貿易有進展，港股上周反彈487點。恒指熊證收回價26200點水平的重貨區被收回，摩根大通資金流向顯示，投資者仍傾向趁反彈造淡，以26700點收回的熊證較多資金留意，恒指好倉則以獲利離場為主。地產及銀行股帶頭反彈，恒生地產分類指數急彈逾3%，當中新地（0016）重上110元水平，領展（0823）亦於8個月低位反彈，80元大關暫見支持。市場正密切關注本港政府本周發表施政報告，預期房屋及土地供應政策將會成為焦點。好倉進場選擇可留意新地購22351，行使價122.22元，實際槓桿11.4倍，明年2月到期；但如認為新地或受制10天線，可留意新地沽26133，行使價92.92元，實際槓桿約8.3倍，明年3月到期。重磅股騰訊（0700）重上320元心理關口，輪證資金流值得留意，因近日騰訊好倉累積不少蟹貨，截至上周四好倉連續18個交易日錄淨流入，部分趁反彈已平倉，或不宜太進取，可考慮騰訊購23584，行使價353.03元，實際槓桿11.4倍，明年1月到期。