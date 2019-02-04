法國巴黎銀行：貿談突破利好 恒指牛53669

外圍因素不明朗，部分投資者將目光轉移至受內地政策支持的內需板塊及9月整體業績樂觀的內房股。A股國慶長假期後復市，港股通連續兩個交易日錄得資金淨流入逾20億元，而其中匯豐（0005）、建行（0939）、騰訊（0700）特別受到北水追捧。

上周五恒指高開高走，收報26308點；熊證重貨區位於26400點，牛證則集中在25200點。如看好後市，可留意法巴恒指牛證53669，行使價24900點，收回價25000點，實際槓桿20.7倍，到期日2021年11月2日。

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