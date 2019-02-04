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法國巴黎銀行：貿談突破利好 恒指牛53669

【明報專訊】上周市場氣氛總體受到中美兩國關係牽引，新一輪的貿易談判於周四順利展開。美國總統特朗普稱很大機會與中國達成貿易協議，並計劃周五親自接見中國國務院副總理劉鶴。但市場亦有聲音質疑兩國可以在關鍵議題上達成共識。

外圍因素不明朗，部分投資者將目光轉移至受內地政策支持的內需板塊及9月整體業績樂觀的內房股。A股國慶長假期後復市，港股通連續兩個交易日錄得資金淨流入逾20億元，而其中匯豐（0005）、建行（0939）、騰訊（0700）特別受到北水追捧。

上周五恒指高開高走，收報26308點；熊證重貨區位於26400點，牛證則集中在25200點。如看好後市，可留意法巴恒指牛證53669，行使價24900點，收回價25000點，實際槓桿20.7倍，到期日2021年11月2日。

（本資料由法國巴黎銀行香港分行刊發，其並不構成任何建議、邀請、要約或遊說買賣結構性產品。結構性產品並無抵押品，如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。投資者購買時，所依賴的是發行人及擔保人的信譽。有關資產過往表現並不反映將來表現。牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資者應仔細查閱基本上市文件（包括基本上市文件增編）及補充上市文件內有關結構性產品之相關風險及詳情，自行評估風險，並諮詢專業意見。法國巴黎證券（亞洲）有限公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是其唯一巿場參與者。法國巴黎證券（亞洲）有限公司、法國巴黎銀行香港分行及其聯屬公司均不對結構性產品: (i) 能否於預定上市日上市; 及(ii)其上市後之流通量，作出任何聲明或保證。）

[法國巴黎銀行香港分行]

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