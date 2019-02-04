何啟聰：資金續流入 美團購 11417

【明報專訊】美團點評（3690）連日強勢後，上周五終於回軟，早段失守90元關口後，曾跌逾4%至87.4元，收市跌幅收窄至不足3%，未能收復90元關口，六連升亦見告終，而且日線圖的上升軌暫仍未扭轉，短線觀望再度重上90元的機會，支持參考10天線約84.7元。美團高位回軟，隨即吸引好倉資金流入，看好可考慮美團認購證11417，行使價101.88元，20年04月到期，實際槓桿約6.4倍。相反看淡可留意美團認沽證11419，行使價80.88元，20年04月到期，實際槓桿約3.8倍。百威亞太（1876）繼續由高位回軟，周五低位曾再跌逾2%至31元，收市跌不足1%，連跌兩個交易日。市場觀望百威消化獲利沽壓後，納入指數後出現的被動買盤，或可機會支持股價再試頂。觀望反彈，看好可考慮百威認購證11602，行使價35.93元，20年03月到期，實際槓桿約6.1倍。
（本結構產品並無抵押品）
（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）