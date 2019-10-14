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劉思明：港股須一鼓作氣 中資金融關鍵

【明報專訊】周末前，中美貿易談判有進展，港股急升向上打開缺口，一洗頹勢的關鍵是本周能否於上周的基礎上揚；除了科網、內房、教育、服飾股外，中資金融股呈強勢，成為拉動大市向好的重要動力。

恒指上周下試低位，周四跌至25521點回穩，周五大反撲，升上近兩周高位26393點，收報26308點，全周升487點或1.89%；國指大升3.01%。大市日均成交841億元，高於60天平均近一成，周五成交增至986億元。

走勢上，前周恒指跌至26000點喘定，高位上移的同時，低位亦下移，波幅擴大，上周五急升尚未確認走出谷底；後市要升穿7月、9月反彈高位形成下降軌約26700點，才有望扭轉跌勢。相比之下，國指走勢更明朗，下半年來，國指相對恒指低位回升，至今保持上升趨勢，上周升至7個月高，持續跑贏恒指。周五國指跳升突破10300點、重上50天線，該水平變成短線支持，守穩後市有機會嘗試衝破10700點，甚至再挑戰11000點阻力。

國指或可挑戰11000點阻力

上周四恒指國指成分股高於10天線升至五成，高於20天線、50天線比例不足一半；不過，周五港股急升，高於10天線比升至九成，高於20天線、50天線比亦升至六成以上，意味大市普遍升破平均線，呈現中線轉好信號。但要留意，下半年來，高於50天線比升至約七成遇到阻力。

大市方面，據《明報》港股數據庫，周五升跌比率86比14，升逾3%佔上升股份逾兩成；上周4個交易日有3日升多跌少。上周五指，大市相隔了近1個月才出現較具規模升市（超過六成半股份上升），不代表一下子可以扭轉頹勢，結果周五卻進一步攀升，表現比預期強。

今年8、9月份都各出現兩次大型升市（超過八成股份上升），之後高位回落；上周五為本月首次大型升市，倘若再一次出現大升市，要小心反高潮回落。上周全周計，升跌比75比25，普遍跟得上升市。

金茂楓葉教育 表現皆對辦

綜合而言，領漲的國指初步轉強，大市再次出現轉好迹象，並獲寬度支持；然而中線向好寬度逼近阻力，或窒礙升勢，短線有機會小回或局部緩升，若再現大升市則要提高警覺。

至於行業，本報數據庫追蹤的30個行業，上周大部分上升，只有港澳概念的房託、博彩及消閒、零售服務逆市下跌；整體有近三成升幅約3%以上，與國指相若以至跑贏。原材料升近6%，其次零售及教育、航運物流、農業及水務、內房、中資金融升3%、4%。不過，當中只有內房、中資金融、零售及教育、航運物流各有超過六成股份高於20天線，普遍中線向好，而前三者有四成或以上股份RSI大於60，行業股份上升動力強。

內房、教育股中，上周特別提到的金茂（0817）、楓葉教育（1317）皆對辦。中資金融股上漲，受惠投資氣氛向好的券商、保險股表現最強，中信証券（6030）、財險（2328）更是佼佼者，周五受到資金追捧。

[劉思明 數據尋寶]

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