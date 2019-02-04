金子：海外添商機 騰訊購25621

同時，淡倉亦有不少投資者留意，美團（3690）在創新高之際，淡倉流入超過1300萬元。引伸波幅走勢方面，恒指波幅指數上周五貼近20的位置，本月暫時變化不大。上周五恒指向上，部分貼價熊證重貨區被收回之餘，亦令牛證錄得升幅，貼價如26000點收回價之上牛證亦欠奉。

上周五騰訊股價於320元水平反彈，輪證資金流入顯著，當中又以好倉為主。另一方面，集團繼續進行回購，北水亦錄淨買入2.46億元人民幣。富瑞發表研究報告指，騰訊近期增持芬蘭遊戲開發商Supercell的股份權益，該行相信，其海外策略能為娛樂業務帶來更多的新機遇。該行予騰訊「買入」投資評級，目標價455.3元。技術上，騰訊升近10天線（325元），若可以突破325元阻力，上望50天線及250天線（335元）阻力。若看好騰訊前景，可留意其購證（25621）。

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