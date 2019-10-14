蘇沛豐：恒生銀行穩健 料有反彈空間

在中美關係緊張、英國可能硬脫歐、環球經濟放緩的種種風險下，盈利能見度較高的內需股之中線前景仍不俗，但短期可能出現行業輪動，部分資金或轉至低殘的舊經濟股。本港銀行股上周被分析員唱淡，理由包括香港經濟放緩、銀行淨息差收窄及虛擬銀行帶來競爭。

現「三底背馳」見底信號 中線看180元

香港經濟放緩甚至有衰退風險，不利貸款需求，但壞帳風險料可控，因金管局多年來對樓宇按揭實行逆周期政策，除非香港樓價暴跌，否則佔銀行貸款比例較高之按揭壞帳風險不高。淨息差方面，美國雖已進入減息周期，但之前美國加息2.25厘，香港銀行最優惠利率只跟加0.125厘，現時減息壓力亦不大。

從股息角度看，經營往績穩健的恒生銀行（0011）股價料有反彈空間。自2006年以來，除了2008及2009年受環球金融海嘯影響，恒生僅於2016年錄得經營溢利下跌，而恒生採取漸進股息政策，每股基本股息僅於2009年之非常時期減少。恒生之今年預測股息率高達5厘，是2012年以來最高，亦高於近10年平均之4.4厘。市場估計今年盈利增長約7%，明年大概持平。圖表上，股價與14天RSI出現「三底背馳」之見底信號後，上周五隨即反彈，中線目標180元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]