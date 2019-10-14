潘迪藍：地緣政治風險對油價刺激有限

儘管很多能源分析員繼續警告說，由此造成的原油供應問題可能會在短期內將油價顯著推高，但最重要的，是沙特阿拉伯繼續向市場大量供應石油，令很多行內的預測大跌眼鏡。市場定價就反映了這一點。展望2020年，完全排除再次出現襲擊的風險是愚蠢的，但是，有跡象表明，被廣泛認為是這次導彈襲擊的幕後黑手的伊朗，對於事件發出的信息感到滿意，至少現時是如此。

沙特大量供應 市場跌眼鏡

沙特阿拉伯最初希望，美國會代表它作出強硬的回應。但美國的沙盤推演卻和初夏時沒有分別──經濟制裁仍然是首選工具，對伊朗進行軍事打擊的意圖並無上升。因此，在全球經濟增長放慢、石油產能充裕、需求增長放緩的背景下，基本情況仍然是，在未來12個月內，油價可能只會在其既定交易範圍的下半部分繼續上漲。對於英國布蘭特原油來說，這個範圍大約是每桶55至75美元。對於美國西得薩斯州中級原油（WTI），則大約是每桶50至68美元。

未來12個月料於既定範圍上升

無疑，波斯灣緊張局勢重新升級可能會改變這種情況。但是，儘管有一些激烈的言論，但雙方似乎都不想立即引發衝突。伊朗透過強調沙特石油工業脆弱和容易受襲，似乎已表達了其意思。儘管沙特繼續呼籲國際社會對伊朗的侵略行為採取協調一致的行動，但有傳聞和證據顯示，自從在9月14日受襲之後，沙特已明顯減少了對也門胡塞武裝（伊朗的盟友）的空襲。這表明，沙特也急於避免事態進一步升級。

展望未來，原油市場的供求平衡和導彈襲擊之前不會有很大變化，有些主要產油國仍然會繼續減產。但是，由於全球經濟增長疲弱引致石油需求增長放緩，加上美國頁岩油的產量持續增長，將會抵消上述影響。事實上，OPEC+的成員往往超標地遵守自願減產協議。自2016年以來，委內瑞拉的石油產量就下跌了一半以上。而由於被美國制裁，伊朗的石油產量亦下跌了40%。但是，在過去12個月，油價仍然下跌了30%，這突顯了全球的石油需求增長相當疲弱。（OPEC+包括石油輸出國組織（OPEC）的14個成員國，以及俄羅斯、阿塞拜疆等10個非OPEC成員國，合共24個國家。它們在2018年的原油生產量佔了全球的64%。）

經濟差需求弱 抵消推升油價因素

一年前，有些國際機構預測，今年的全球每日石油需求至少會增加150萬桶。但實際上，全球每日石油需求只增長了100萬桶。這個微小的增長幅度，幾乎可以完全透過美國頁岩油增產來滿足。

明年的石油需求增長可能會稍為強一些，但亦相差不遠。由於國際貿易的變數限制了環球經濟增長，中國大陸的經濟增長亦繼續出現結構性放緩，而歐盟和印度的周期性經濟增長加速極其量也是溫和的，全球石油需求增長將會繼續疲弱。例如，國際能源署（IEA）就預測，2020年的全球每日石油需求只會增加130萬桶。而石油輸出國組織（OPEC）更預測，只會增加110萬桶。

即使沒有油價上漲來刺激頁岩油加快開採速度，美國政府的能源信息署（Energy Information Administration）亦表示，美國明年每日會增產90萬桶頁岩油。再加上巴西和挪威等非OPEC產油國預料亦會增產，全球將會有足夠的新產量來滿足明年的石油需求增長。

此外，有幾個因素可能會影響這個情況，最值得注意的，是中美能否貿易協議。今年環球貿易放緩已經令全球每日的石油需求增長減少了超過20萬桶，這僅僅計算了貿易放緩令運輸業對燃料的需求減少。因此，中美兩國的任何貿易協議以及其引發的情緒反彈，在短期內對油價將會是極大的利好消息。但是，油價是否可以持續上升到明年，卻仍然值得懷疑。

中美貿戰 令運輸燃油需求減

近幾個月，每日可能有接近50萬桶的原油，是被中國大陸購買來作為其戰略石油儲備。但內地官員現時表示，內地的戰略石油儲備已相當於80日的進口量（已接近國際能源機構建議的90日進口量），這方面的需求明年可能會下降。當然，OPEC+可能會決定進一步減產，以支持油價。

但以往的經驗顯示，這只會吸引美國的頁岩油生產商奪取更多的市場份額。畢竟，現時的油價並沒有比2017年1月OPEC+開始自願減產協議時的油價高，但美國的頁岩油產量由那時至今，已增加了一倍以上，達到每日450萬桶。

料布油75美元見頂 下限55美元

所以，全球石油市場的供求平衡大致保持不變，地緣政治風險支持油價持續上漲的可能性是有限的。布蘭特原油的價格一旦上升至接近每桶75美元，就會驅使油公司加快增產，尤其是美國公司增產頁岩油，故布蘭特原油的價格上限大約就是每桶75美元。另一方面，如果布蘭特原油的價格暴跌至接近每桶55美元，又會打擊油公司開發新油田的意欲。因此，至少在未來12個月內，布蘭特原油的價格下限大約就是每桶55美元。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]