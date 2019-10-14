林少陽：示威對港股影響 遠不如貿談

過去兩周大市的表現，亦再一次證實，無論證券條例立法如何嚴厲，市場總會有一些消息靈通人士鋌而走險，在好消息未出街之時入市買定貨，到好消息出街時，正當其他公眾投資者興高采烈地入市的時候，趁高沽出圖利。

「局部方案」之後 難料特朗普反悔

假如最近幾個星期港股的古怪表現，背後操作手法與本欄原先劇本一致的話，則周一開市，大市或有短暫獲利回吐。不過，借用上次特首林鄭月娥宣布撤回修例的經驗，早着先鞭的投機者，未必會輕易放過對手，夾倉行動或再維持多幾天。

對淡友來說，今次中美達成所謂局部方案(partial deal)，只不過是暫緩執行加徵最後一批額外5%的關稅，而原來那25%的關稅，已足以令中國經濟吃不消。再者，美國總統特朗普經常出爾反爾，誰能保證他不會在短期之內反悔？

有說，特朗普今次之所以願意坐低跟中國傾成一個短暫的貿易和約，是因為他正面對眾議院就「通烏門」事件的彈劾威脅，加上總統大選臨近，急需一個就手的利好消息沖喜一下。

美大選鬥政績 今年底起最佳時機

下屆美國總統大選將於明年11月3日舉行，現時距離大選仍然有充裕的準備時間，但現任總統要拼政績，今年底至明年首季之間，將是最佳時間窗，因為利好消息要傳導至實體經濟，讓國民能感受得到實際好處，至少需要2至3個季度。從這個角度思考，或者中美關係在明年大選之前，即使未必會有大幅改善的空間，至少進一步惡化的風險或已有所下降。

至於香港的政局，不同人士都有他們自己的一套說法，當中不少是無法證實的陰謀論。與其作無謂的猜測，筆者還是較為相信市場集體智慧的力量。雖說港企盈利佔港股總盈利不足兩成，但過去4個月的社會事件，確實是重創了部份港資指數成份股，而恒指亦一度急挫。不過，從市場的反應看，投資者「公投」的結果卻認為，本港政治形勢最凶險的時間是8月15日，即使之後社會形勢進一步惡化，仍然阻止不了趁低吸納的買盤入市。

及後的幾個月，只要本港社會形勢不再惡化，原本認為本港經濟將衰到貼地的預言沒有應驗，已足以吸引資金回流，支撐大市進一步反彈。不少投資者擔心，明年本港經濟很難不出現衰退，而現在港股的10倍左右市盈率，不過是滯後指標。按現時的情況發展下去，港資企業盈利腰斬的可能性不低。

港企多公用事業 盈利預測不用太悲

然而，讀者可能又再忘記了，粗略地以本港盈利佔指數20%計，即使平均盈利跌一半，在其他因素不變之下，本港平均每股盈利，亦不過是被拖低10%。何況，港資企業不少盈利來自公用事業、租金及其他生活必須消費，港資企業平均盈利跌一半，是一個頗不切實際的預測。

更何况，投資者看的是前景，只要情况不再惡化，他們並不介意盈利短暫的急速惡化，就如1998年亞洲金融風暴及2008年環球金融危機，盈利滯後效應加上投資者炒預期推高價格，1999年及2009年第三季恒指市盈率急升至24及20倍，一樣阻止不了投資者入市的興致。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]