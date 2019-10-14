經濟
林少陽 細味投資

投資策略

下一篇 上一篇

林少陽：示威對港股影響 遠不如貿談

【明報專訊】正如上周本欄所言，過去兩個星期港股在美股急挫之時表現異常強勢，似乎是在預示，於上周末段舉行的中美貿易易判，將有利好消息公布。在偷步入市買盤支持下，周五港股單日急升600點，確認早前本欄多次強調，本港企業盈利只佔港股比重不足兩成，本港政局對港股的影響，其實遠不如中美兩國角力對大市的影響。

過去兩周大市的表現，亦再一次證實，無論證券條例立法如何嚴厲，市場總會有一些消息靈通人士鋌而走險，在好消息未出街之時入市買定貨，到好消息出街時，正當其他公眾投資者興高采烈地入市的時候，趁高沽出圖利。

「局部方案」之後 難料特朗普反悔

假如最近幾個星期港股的古怪表現，背後操作手法與本欄原先劇本一致的話，則周一開市，大市或有短暫獲利回吐。不過，借用上次特首林鄭月娥宣布撤回修例的經驗，早着先鞭的投機者，未必會輕易放過對手，夾倉行動或再維持多幾天。

對淡友來說，今次中美達成所謂局部方案(partial deal)，只不過是暫緩執行加徵最後一批額外5%的關稅，而原來那25%的關稅，已足以令中國經濟吃不消。再者，美國總統特朗普經常出爾反爾，誰能保證他不會在短期之內反悔？

有說，特朗普今次之所以願意坐低跟中國傾成一個短暫的貿易和約，是因為他正面對眾議院就「通烏門」事件的彈劾威脅，加上總統大選臨近，急需一個就手的利好消息沖喜一下。

美大選鬥政績 今年底起最佳時機

下屆美國總統大選將於明年11月3日舉行，現時距離大選仍然有充裕的準備時間，但現任總統要拼政績，今年底至明年首季之間，將是最佳時間窗，因為利好消息要傳導至實體經濟，讓國民能感受得到實際好處，至少需要2至3個季度。從這個角度思考，或者中美關係在明年大選之前，即使未必會有大幅改善的空間，至少進一步惡化的風險或已有所下降。

至於香港的政局，不同人士都有他們自己的一套說法，當中不少是無法證實的陰謀論。與其作無謂的猜測，筆者還是較為相信市場集體智慧的力量。雖說港企盈利佔港股總盈利不足兩成，但過去4個月的社會事件，確實是重創了部份港資指數成份股，而恒指亦一度急挫。不過，從市場的反應看，投資者「公投」的結果卻認為，本港政治形勢最凶險的時間是8月15日，即使之後社會形勢進一步惡化，仍然阻止不了趁低吸納的買盤入市。

及後的幾個月，只要本港社會形勢不再惡化，原本認為本港經濟將衰到貼地的預言沒有應驗，已足以吸引資金回流，支撐大市進一步反彈。不少投資者擔心，明年本港經濟很難不出現衰退，而現在港股的10倍左右市盈率，不過是滯後指標。按現時的情況發展下去，港資企業盈利腰斬的可能性不低。

港企多公用事業 盈利預測不用太悲

然而，讀者可能又再忘記了，粗略地以本港盈利佔指數20%計，即使平均盈利跌一半，在其他因素不變之下，本港平均每股盈利，亦不過是被拖低10%。何況，港資企業不少盈利來自公用事業、租金及其他生活必須消費，港資企業平均盈利跌一半，是一個頗不切實際的預測。

更何况，投資者看的是前景，只要情况不再惡化，他們並不介意盈利短暫的急速惡化，就如1998年亞洲金融風暴及2008年環球金融危機，盈利滯後效應加上投資者炒預期推高價格，1999年及2009年第三季恒指市盈率急升至24及20倍，一樣阻止不了投資者入市的興致。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

相關字詞﹕反修例風暴 美國大選 特朗普 中美角力 港股

上 / 下一篇新聞

開離岸戶口增 預約逾40日爆滿 匯豐開戶最「親民」 理財顧問籲留意當地風險
開離岸戶口增 預約逾40日爆滿 匯豐開戶最「親民」 理財顧問籲留意當地風險
港美元定存 息率普遍低於港元
港美元定存 息率普遍低於港元
陳茂峰：離岸註冊基金 才可免受《緊急法》規管
陳茂峰：離岸註冊基金 才可免受《緊急法》規管
瑞銀料中國第3季GDP「穿6」
瑞銀料中國第3季GDP「穿6」
粵官：澳門證交所方案已報中央
粵官：澳門證交所方案已報中央
專家教路 減息周期尋高息投資
專家教路 減息周期尋高息投資
晨星亞洲Dan Baker：減價戰降溫 看好中移動
晨星亞洲Dan Baker：減價戰降溫 看好中移動
越秀交通潘勇強：製造業中部崛起 擬60億購湖北高速
越秀交通潘勇強：製造業中部崛起 擬60億購湖北高速
維港投資涉足澳洲5初創 澳政府大力發展科研 協助商業化
維港投資涉足澳洲5初創 澳政府大力發展科研 協助商業化
港學生：澳洲創業氣氛政府支持勝港
港學生：澳洲創業氣氛政府支持勝港
初創發展養老金管理 鼓勵年輕人儲蓄
初創發展養老金管理 鼓勵年輕人儲蓄
WeWork加快港擴張 今年進駐7據點
WeWork加快港擴張 今年進駐7據點
錦欣低價招徠 欲吸港客赴深人工受孕
錦欣低價招徠 欲吸港客赴深人工受孕
張兆聰：石藥「中招」 恒瑞受惠
張兆聰：石藥「中招」 恒瑞受惠
余淑穎：提升資產 才可置業
余淑穎：提升資產 才可置業
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：海外添商機 騰訊購25621
金子：海外添商機 騰訊購25621
張兆聰：尾季多向好 吼重磅藍籌
張兆聰：尾季多向好 吼重磅藍籌
蔡金強：國潮回歸 波司登成新銳
蔡金強：國潮回歸 波司登成新銳
潘啓才：充滿「人治」味道的上市委員會
潘啓才：充滿「人治」味道的上市委員會
李聲揚：貿戰停火 中資股將跑贏本地股
李聲揚：貿戰停火 中資股將跑贏本地股
謝偉銓：港人港地2.0沒用處
謝偉銓：港人港地2.0沒用處
沈永年：港人「非連根拔」移民 可選日本
沈永年：港人「非連根拔」移民 可選日本
黃德几：華潤燃氣雙底不破 候38.7元吸
黃德几：華潤燃氣雙底不破 候38.7元吸
伍禮賢：經濟周期影響小 福壽園7元可吼
伍禮賢：經濟周期影響小 福壽園7元可吼
許繹彬：留意股災月好友會否反擊
許繹彬：留意股災月好友會否反擊
八成險商對投資前景樂觀 市况波動 趨向加強防守力
八成險商對投資前景樂觀 市况波動 趨向加強防守力
陸振輝：康文署健身班 退休也可報
陸振輝：康文署健身班 退休也可報
陳增濤：陶瓷大師的Chambolle-Musigny
陳增濤：陶瓷大師的Chambolle-Musigny
謝紹榮：宜減持金融資產 增持實質資產
謝紹榮：宜減持金融資產 增持實質資產
陸振球：公用股槓桿ETF 風險有限回報佳
陸振球：公用股槓桿ETF 風險有限回報佳
陸振球：投資與燈神對着幹
陸振球：投資與燈神對着幹
技術取勝：中移動處升軌之上
技術取勝：中移動處升軌之上
潘迪藍：地緣政治風險對油價刺激有限
潘迪藍：地緣政治風險對油價刺激有限
蘇沛豐：恒生銀行穩健 料有反彈空間
蘇沛豐：恒生銀行穩健 料有反彈空間
李順威：ISM製造業指數跌 美股多升
李順威：ISM製造業指數跌 美股多升
劉怡翔SELL金融科技周
劉怡翔SELL金融科技周
安盛推Mind Health 關注僱員精神健康
安盛推Mind Health 關注僱員精神健康
劉思明：港股須一鼓作氣 中資金融關鍵
劉思明：港股須一鼓作氣 中資金融關鍵
何啟聰：資金續流入 美團購 11417
何啟聰：資金續流入 美團購 11417
法國巴黎銀行：貿談突破利好 恒指牛53669
法國巴黎銀行：貿談突破利好 恒指牛53669
摩根大通亞洲：本地地產反彈 新地Call 22351
摩根大通亞洲：本地地產反彈 新地Call 22351
周顯：炒股票 心理質素最重要
周顯：炒股票 心理質素最重要
何國良：IPO高峰期 不宜太勇
何國良：IPO高峰期 不宜太勇
何濼生：香港競爭力與人心工程
何濼生：香港競爭力與人心工程
王弼：波動市下企業債仍可取
王弼：波動市下企業債仍可取
曾淵滄：中國戰略：以金錢買時間
曾淵滄：中國戰略：以金錢買時間
湯文亮：當勇武和理非割席就可以鋤價
湯文亮：當勇武和理非割席就可以鋤價
陳永傑：全球經濟轉弱 息口易跌難升
陳永傑：全球經濟轉弱 息口易跌難升
廖偉強：好經紀令你安居致富
廖偉強：好經紀令你安居致富
布少明：「最符合民心」的房策？
布少明：「最符合民心」的房策？
李志成：低開新盤 銷情成指標
李志成：低開新盤 銷情成指標
郭思治．推介股份：中壽（2628）
郭思治．推介股份：中壽（2628）
歐宸銘．推介股份：丘鈦科技（1478）
歐宸銘．推介股份：丘鈦科技（1478）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：沙特阿美上市前 油價有排升
盧楚仁：沙特阿美上市前 油價有排升
愛海頌周四首輪開售218伙 匯璽III硬撼 同日第三輪推售235伙
愛海頌周四首輪開售218伙 匯璽III硬撼 同日第三輪推售235伙
愉翠苑3房840萬 低高峰價一成
愉翠苑3房840萬 低高峰價一成
栢慧豪廷2房 月租1.16萬低市價一成
栢慧豪廷2房 月租1.16萬低市價一成
FIVE GUYS百萬租中環舖 反修例後區內最大宗
FIVE GUYS百萬租中環舖 反修例後區內最大宗
仲量聯行遷太古坊 呎租低中區三成
仲量聯行遷太古坊 呎租低中區三成
南昌站匯璽III享盡地利
南昌站匯璽III享盡地利
新葵芳交投淡 料維持600萬起跳
新葵芳交投淡 料維持600萬起跳
月供計劃可修整 提高回報 平均成本法省煩惱 惟須選對長線目標
月供計劃可修整 提高回報 平均成本法省煩惱 惟須選對長線目標