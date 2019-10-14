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陸振球：投資與燈神對着幹

【明報專訊】多年前和雷鼎鳴教授在訪問後討論投資心得，他當時笑說有一「絕招」，就是尋找身邊認識、逢炒必輸的「燈神」，然後跟他對着幹便多會贏錢。

朋友湯文亮也曾向筆者教路，說在賭埸也有相似套路，就是在賭枱旁留意有沒有「黑仔」出現，尤其是在臨天光卻眼光光，一直在輸卻繼續磨爛蓆的賭客，不妨跟他做相反的落注，也是很容易有錢贏，不過就頗陰騭。

筆者上周初看到中美貿易談判遲遲未有好消息出現，加上政府推出《禁蒙面法》後示威暴力反而加劇，但重陽節後港股復巿未有大跌，便在網上專欄指港股應跌不跌，接近隨時反彈挾淡倉，之後看到「明燈」港股評論員說恒指極大機會短期破底，更加重可以撈底博反彈的信心。

到了周四，有外國財經網站報道，知名評論員Dennis Gartman表示看淡美股並建議客戶沽空標普指數期貨，筆者對好倉信心大增，皆因Gartman近年預測成績「突出」，每次發表評論都成為美國財經界的「大事」，因其已被視為燈中之燈！

最後，美股道指3日內升了700多點，而港股恒指也在上周五單日急升600點，然後中美宣布談判有好結果，中方向美國大手增購農產品，美國則暫停向中方的2500億美元商品徵收新關稅……

看來，尋找燈神然後與之對着幹的投資方法，似有一定道理。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]

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