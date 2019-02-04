陸振球：公用股槓桿ETF 風險有限回報佳

不過也曾有分析估算，巴郡從1970年後實現淨值的年複合收益率約20.6%，剔除透過其保險公司提供的浮存金進行投資變相以約1.5倍槓桿操盤，年複合收益率只有約13.7%。

藉ETF入市如買一籃子股份

一般投資者自然沒有如巴菲特擁有保險公司提供的廉價、又大額而幾乎不會被call margin的槓桿工具。不過隨着金融巿場的進步，就算小投資者也有工具作較低風險的槓桿投資，只要能控制注碼，以及選擇掛鈎波動較細的工具，一樣可利用槓桿投資來放大回報，但又不會被call margin。

一般來說，公用股較少受經濟周期影響，雖然其波幅較細，但如非出現百年一遇的大危機，股價跌了也會慢慢回升，當然個股也可能因管理層欺瞞業績或其他因素令公司有倒閉風險。

但如是透過有槓桿的ETF入巿，便可等同買入一籃子公用股以分散風險，附有的槓桿則可放大回報，而波幅或風險卻會較其他具槓桿的ETF為細。

美UTSL一年半回報1.5倍

在美國上巿的其中一隻3倍槓桿公用股ETF Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares（上巿編號：UTSL），於2017年上巿，若由2018年2月低位19.59美元計算，至上月尾曾升至最高位48.20美元，約一年半多的時間累積升幅達1.46倍，表現極其突出，可候低吸納。

[陸振球 投資超限戰]