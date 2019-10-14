謝紹榮：宜減持金融資產 增持實質資產

美元與黃金價格均受眾多因素影響，當中美元與黃金同屬各國傳統儲備資產，並可互相替代這因素最為重要。例如每逢全球金融危機時，各國央行傾向增持黃金、減持美元，所以黃金價格與美匯指數呈負相關關係，即黃金價格上升，美匯指數便下降。

隨着中國與印度崛起，這兩國人民都非常熱愛黃金，導致一個被淡化，但影響黃金價格深遠的因素再次被喚醒，這便是「價值儲存」（Store of value）功能。回顧黃金價格歷史圖，自從中國加入世貿後，黃金價格於2003年末，便升破了多年橫行阻力區域每盎士400美元，並以誓不回頭之勢上升。

今年起黃金與美元負相關改變

至於美元那邊廂，美國自1971年放棄「金本位制度」後，在各國心照不宣下，所謂「美元本位制」便成為了替代品，從此全球貨幣正式邁進「法定貨幣」（Fiat Currency）年代，即政府沒有承諾所發行的貨幣能夠兌現為實物。嚴格來說，法定貨幣只是政府發行予公眾的無息債券。

隨着原油價格對世界經濟影響力下降，「石油美元」風光不再；再加上各大國爭相濫發貨幣，2019年美國聯儲局更放棄「縮表」，此舉導致全球法定貨幣的「價值儲存」功能愈來愈薄弱。反觀黃金的「價值儲存」功能卻有復辟勢頭，導致黃金價格波動再不局限於市場避險和國家儲備功能上。

由此推論，筆者相信未來黃金價格與美匯指數無甚關連。那麼，這轉變對投資者資產配置有甚麼啟示呢？

首先，投資者應增持實質資產，減少持有金融資產；第二，假若美匯指數仍持續強勢，這意味着環球經濟增長或放緩，投資者持有環球債券基金應較投資單一市場股票穩陣。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]