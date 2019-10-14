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陳增濤 品酒論投資

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陳增濤：陶瓷大師的Chambolle-Musigny

【明報專訊】今年春天先後去了兩次勃艮第，不湊巧Domaine Alain Hudelot-Noëllat年輕的莊主Charles van Canneyt剛去了美國，沒有碰上。酒莊的原來莊主Alain Hudelot的祖先就在Chambolle-Musigny種植葡萄，他找了個媳婦是隔壁村Vosne-Romanee的Noëllat家族的孫女，結婚時作為嫁妝是幾塊當地的頂級園。兩夫妻在上世紀60年代成立了酒莊，雖然開始只有6公頃，卻多是名貴的頂級及一級園，其中也包括差不多兩公頃的Chambolle-Musigny村級紅酒。

10年前退休，兩個女兒卻都去外地發展。幸虧有20歲的Charles回到了這個他十分生疏、依然沉睡在中世紀氣氛的勃艮第夜丘名酒小村Chambolle-Musigny，繼承外祖父的產業，從頭開始上學攻讀釀酒。十年磨一劍，酒莊不單保存了原來的釀酒傳統，更精益求精，很快變成了勃艮第年輕一代的新星。想不到有北京酒商朋友進口了極小量的這家酒莊的Chambolle-Musigny村酒，及時為我留了一瓶2015年釀造的紅酒。

前幾天在香港，因為景德鎮陶瓷大師簡丹特別去了一趟位於鑽石山的志蓮淨苑。香港是個神奇的城市，在這個寸土尺金的亞洲金融中心，在相當繁華人口密集的鑽石山竟然建築了這群唐代建築的淨土宗寺廟，其規模及設計之忠於傳統，就是在地大物博的神州大地也難得一見。進了山門，人煙稀少十分清靜，大有人間淨土的味道。勃艮第葡萄園大都是中世紀修道院隱居修道士在時光中用雙手開發的結果，今天勃艮第的名酒彷佛依然流淌着他們的生活點滴。簡丹為志蓮淨苑花了幾年時間完成藏經閣的陶瓷藝術品，只可惜外人難得一見。茶在神州大地上的傳播，也和寺院的僧人有密切的關系，所謂茶禪一味是也。陶瓷與茶之與寺廟，尤如勃艮第紅酒與修道院。

這瓶Alain Hudelot-Noëllat的2015年Chambolle-Musigny由北京快遞到景德鎮，幾個陶瓷藝術和攝影師朋友在簡丹的三寶村工作室喝紅酒笑談天下事。這款Chambolle-Musigny的櫻桃、覆盆子果香，細膩柔軟如絲綢的口感，雖然依然掩蓋不了2015年夏天的艷陽曬焦了些黑品諾的皮膚。看簡丹臉上的笑容，猶如Chambolle-Musigny平時放發的女士魅力吧。

美股穩步上揚 未受中美貿戰波及

在中美貿易戰火焚燒到輿論戰民族主義牌的時候，似乎失去了控制，中資企業在美國上市的股票可能被下架的傳聞甚囂塵上。觀看金融市場的走勢，卻會發現華爾街股市依然站在200天平移上穩步上揚，似乎對中美全方位的碰撞不聞不問。在美國總統大選年，華爾街顯然信心十足，除了美國聯儲局會待命放水外，總統特朗普還有其他的應急手段待用。不要對第13輪的中美貿易談判過於悲觀，就是談得不好，也會藕斷絲連。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]

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