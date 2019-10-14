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八成險商對投資前景樂觀 市况波動 趨向加強防守力

【明報專訊】特首林鄭月娥引用緊急法訂立禁蒙面法，社會衝突持續升溫，加上市場續憂慮環球經濟衰退，面對內憂外困下，如何保護投資組合變得更重要。在這情况下，保險業人士的資產配置也可作參考，貝萊德早前發表了最新保險業投資組合調查，發現仍有近八成險商對投資前景感樂觀，料短期內都不會步入衰退，但在市況波動下也開始加強投資組合防守力，主要透過增加配置與市場較不相關的私人市場和固定資產，近期的現金比例亦有提升。

明報記者 王俊騏

貝萊德發表《重建防禦力》報告，發現有78%受訪者對短線投資前景仍感樂觀，按地區劃分亞洲險商會相對謹慎，其受中美貿易戰影響較大，而超過一半人估計在2022年前全球經濟都不會步入衰退。調查又訪問了數名險商高層，其中安達保險投資總監Tim Boroughs指對美國經濟有信心，指消費佔美國經濟達到七成，而目前就業情况理想會有利，反而是擔心貿易保護主義升溫。他又坦言，當債券投資組合規模達到1000億美元，但全球有多達16萬億美元負利率債券，在配置上便更難「有創意」，變相要更審慎決定是否增加非核心資產配置，如新興市場債券。

28％受訪者增組合風險配置 比例跌

不過，這不代表險商非常樂觀，調查發現只有28%受訪者會增加組合的風險配置，比例較去年的47%為低。險商最擔心的宏觀因素為全球經濟放緩，其次是通脹、監管問題和匯率等宏觀風險，市場方面則主要關注利率、信貸、資產價格波動和流動性風險，但整體關注度未見較去年大幅升溫。當中大部分都認為信貸風險為最需要做對冲的風險。

貝萊德亞太區金融機構團隊主管Kimberly Kim表示，在利率持續下調，市場波動增加，但保險業人士投資意欲仍樂觀。惟同時其投資取態漸趨謹慎，深明要建立分散的投資組合增加防守力，並繼續投資與市場走勢較不相關的私人市場。她稱險商期望於未來3年內，提升於私人市場的配置，由現時佔組合的6.6%增加到8.5%，例如私募股權投資和基建債券，後者投資級別債平均可有中單位數回報。她續引用其他研究數據指，估計未來3年將有約2000億美元新資金，流入私人市場當中。

偏好投資級別債及高息債

除了私人市場外，險商也透過固定資產增強防守力。險商主要是偏好投資級別債，高息和ESG債券。在投資級別債中，又較集中在BBB評級債券，有險商指現需大量投入於企業信貸，但要管理風險，特別在利率下跌的環境，故持有BBB級債為必然結果，並指現時容許出錯的空間愈來愈少。同時險商減小了國債的配置，特別是在歐洲，相信與負利率債券增加有關。

隨市場波動增加，監管環境變化，亞洲險商已略為減低了在風險資產的配置，縱使在香港和新加坡險企的組合中仍是由股票佔主要部分，但未必再是首選，配置變得多元化。另外，ESG比重也日漸提升。Kimberly稱全球三分二保險業人士正致力將可持續發展考慮因素納入投資流程，並有過半受訪者指會加強環境、社會及管治（ESG）政策。

港星險商股票未必首選 配置多元化

《重建防禦力》報告是由貝萊德委託經濟學人資訊社，在6至7月間在網上和電話調查方式進行。調查訪問了360位資深保險從業員，來自全球22個國家，合共管理16萬億美元資產；受訪者中有四成來自歐洲，其餘分散於亞太區和北美洲，並以壽險業務重的險商為主。

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