許繹彬：留意股災月好友會否反擊

然而，筆者較早前認為，儘管港股積弱多時，但踏入「股災月」，反而有「跌唔落」之感，幾次美股調整香港沒有跟隨，好友會否借「股災月」人心虛弱之際，作出反擊？如單從近日成交轉旺，確實有此先兆，但投資亦先以短炒為主，靜待確認。

執筆之時，中美新一輪高級別貿易談判仍未完結，不過頻頻傳出好消息，令市場對於是次結果十分憧憬，包括中國將會購買大量美國農產品、美國將會放寬華為，允許部分美國企業向其供應「非敏感產品」，並就知識產權問題上商討，更傳出或就匯率協議上達成初步共識。消息一出，上周五港股應聲反彈，最高曾升686點高見26393點，恒指最終收報26308點，升600點，成交近千億，明顯見好友反擊。

至於美股走勢，依然充滿戲劇性，因為中美貿易談判的消息而走勢反覆。筆者較早前已曾提及，美國猶如「大莊家」，在這兩年「中美貿易戰」的問題上，多次在股、匯、債及金市「推波助瀾」，如說狂人特朗普是「財技」高手，相信亦無人不認同；所以投資者必須緊貼狂人的「戲劇性」情節，或從中獲得不少「斬獲」。

近年來中美雙方在經濟、政治等不同層面上矛盾不斷，包括近日數間機構或企業因牽涉本港政治問題而引發的輿論風波成為城中熱話；拉鋸已久的貿易戰役中，雙方多番「出牌」，例如在關稅、出口、或對企業進行制裁等，更有傳白宮考慮要求中國企業從美國證券交易所退市，並限制美方在中國的投資。

緊貼特朗普消息 或可有「斬獲」

雖然現階段中美談判氣氛看似良好，但投資者經歷過一年多以來的「狼來了」亦知道消息不可盡信。觀乎中美博弈已久，不難看出的是，作為全球首兩大經濟體，未來中美之間只會爆發更多糾紛，尤其如果特朗普能成功連任的話，對中國只會更強硬，投資者對於雙方博弈宜小心為上，對時刻關注兩國局勢及多加防範潛在風險。

耀才證券執行董事兼行政總裁

[許繹彬 港股通才]