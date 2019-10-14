伍禮賢：經濟周期影響小 福壽園7元可吼

目前大市在反彈之中成交量亦出現回升，市場氣氛有所好轉。加上周五恒指收市點數位基本上處於本月以來的高位，相信如中美談判符合市場預期，大市在下周有望進一步走好。另外投資者亦需關注本周本港將公布新一份施政報告，預料內容會較多在民生、房屋等方面着墨，同時，市場亦會關注報告對當前社會氣氛的影響。

作為全國最大的殯葬服務提供商，福壽園（1448）自上市以來的業績一直保持平穩增長。自2014至2018年，集團年度利潤由2.3億元人民幣增長至4.9億元人民幣，年均複合增長率超過兩成。由於行業的特殊性，加上「孝」的文化傳承作為中華千年文明的一個重要組成部分，成就了內地殯葬市場作為全球最大的市場。此外，內地老年化人口逐年增加，以及人均收入逐年提升，為內地殯葬提供了中長期的繁榮。

福壽園業務分三大板塊，墓地服務、殯儀服務及其他服務，其中墓地服務佔去年總體收益近98%。集團「殯葬一條龍」服務，以及近年推出「生前契約」服務，把業務延至預售市場，更是其獨特點。今年上半年，福壽園業績亦維持過往的穩定性，收益及利潤分別錄得按年增長15.5%及13.3%，期內集團共簽訂1449份合約，較去年同期增加近六成。

業務延至預售市場 業績持續穩定增長

中國民政部去年9月公布《殯葬管理條例（修訂草案徵求意見稿）》，預計不論對原來或新入的行業參與者而言，准入門坎都將有所提升。作為行業處於領先地位的福壽園而言，長遠而言將有所受益。同時，由於殯葬行業受經濟周期波動的影響較小，該行業類別股份未來在波動市况中或將受到投資者愈來愈多的重視。建議投資者可於7元附近留意，目標價7.7元，止蝕6.4元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基證券策略師

[伍禮賢 光證點股]