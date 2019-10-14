黃德几：華潤燃氣雙底不破 候38.7元吸

另外，中俄東線天然氣管線的建成，中國將獲得從俄羅斯進口的管道天然氣，保障內地天然氣供應，有助天然氣的採購價格保持穩定。華潤燃氣（1193）主要從事下游城市燃氣分銷業務，包括管道天然氣分銷、天然氣加氣站業務，以及燃氣器具銷售，有望受惠政策的推動。

今年上半年，集團營業額281.73億元，按年上升18.1%，純利升10.6%至29.28億元，惟整體毛利率下跌3.3個百分點至25%。今年上半年，來自燃氣分銷的分部盈利25.9億元，而燃氣接駁的盈利為20.4億元，分別佔總額的51.2%和40.3%，可見接駁費收入具相當重要性。

資產負債比率較同業為低

期內，燃氣總銷量增加13.1%至140億立方米，其中工業銷氣量升22.6%至62.8億立方米，商業銷氣量升7.5%至35.4億立方米，分別佔集團總銷氣量的44.8%和25.3%。累計已接駁客戶總數3588萬，按年增長10.3%。

於今年6月底，集團城市燃氣項目為249個，覆蓋可接駁戶數達6899萬戶。今年上半年，新增接駁居民用戶147.8萬戶，其中包括新房接駁137.8萬戶，舊房改造7.6萬戶。集團經營區域內居民燃氣滲透率由2018年同期的48.6%，上升至今年上半年的51.6%。集團的現金流充裕，期內經營業務現金流入淨額為29.74億元，今年6月底，銀行結餘和現金增加至118.77億元。資產負債比率為16%，較同業而言屬較低水平。

走勢上，9月初呈「雙底不破」的利好形態，期後形成上升軌，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，惟目前處於保歷加通道頂線料有較大阻力，宜候低38.7元吸納，反彈阻力42.7元，不跌穿35元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]