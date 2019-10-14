沈永年：港人「非連根拔」移民 可選日本

「連根拔」移民在上世紀80年代的移民潮經常出現，移民前需要沽售所有資產，或是需要結束香港整盤生意後才能移居他國，離開後又無可避免的與親友疏遠，甚至難以再返回香港，生活模式將出現完全的轉變；至於「非連根拔」移民，當然是指不需變賣香港資產物業便能移民，又能隨時即興返回香港與親友聯誼聚會，沒有時間和地域上的限制。要知道，以上兩種移民方式存在很大分別，所以必先清楚了解自己的移民動機和需要才作決定。

若從移民取向來看，移民至日本已成為香港人熱門的選擇之一，理由非常簡單，日本東京及大阪是全球最宜居住的城市，環境整齊清潔，城市規劃配套成熟，治安良好，人人有禮。日本作為香港人最喜歡旅遊的國家，可以給予大家一個休息、放鬆的地方，日本也是筆者喜愛的旅遊度假勝地之一，我每年總會去日本滑雪至少3次呢！所以，無論是生活、退休還是度假，日本確是一處好地方！

至於升學，筆者認為整體也是不錯的，若辦理移民的話，港人子女到日本升學通常都可入讀當地排名「三大」、「五大」的學府，這些學府在世界上的排名也相當高，而由於港人的英語水平相對日本人好得多，所以港人子女在成績上更具優勢。

或許大家擔心子女不懂得說日語而出現溝通障礙，生活或會不適應，但其實這問題不大，日語非常容易學的，很多時你的子女在日本住一兩年後，利用日語作日常溝通已沒難度了。

當然，移民也需要同時考慮交通、成本、區域、時間、語言和政策等因素。從本質上看，移民至日本也算是「非連根拔」移民，由東京、大阪往返香港只需三至四小時機程而已，且不需要變賣所有香港資產也能成事。所以，大家若選擇「非連根拔」的移民方法，日本可以是其中的一個考慮。

先取居留資格 再申永住權

至於怎樣可以取得日本的居留資格，主要有兩種。第一種是經營管理的居留資格，即在日本成立一家公司，基本金要超過500萬日圓，我們可以透過投資酒店，然後將酒店房間出租，每個月所收回來的租金就可以作為做生意的收入，從而達到申請日本的居留資格。另一種是高級人才的居留資格，日本政府於2012年推出了高級人才政策，我們在日本設立一間公司後，當地政府便會對你進行評分，評分標準將涵蓋你的學歷、工作經歷及年收入等，如果你分數達到一定水平之後，就可以拿到高級人才的居留資格。至於兩種居留資格的最大分別是，前者擁有一年居留資格，十年後取得永住權；後者則可以一次性獲得五年的居留資格，拿到高級人才簽證來到日本之後，最快一年可拿到永住權。

由於專欄字數有限，下期筆者將分析日本眾多城市中哪些城市適合香港人投資，而投資產品又有何選擇。筆者近日到了大阪考察，如果大家想知道我有甚麼收穫，可上Youtube搜尋「沈永年」，或許幫你找到一些投資日本的實用資訊！

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]