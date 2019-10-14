謝偉銓：港人港地2.0沒用處

惟根據多項印花稅資料顯示，非本地買家入市比例已跌至單位數，反映再依靠遏抑需求解決房屋問題只是緣木求魚，全速覓地、加快處理短中期土地供應才是治本之法。

參考上屆政府於2012年提出的「港人港地」，以優先照顧港人置業為原則，限制指定地皮落成住宅單位只可售予香港永久居民，及只可以個人名義登記，不能售予公司及法團，日後租、售或承造按揭均有限制。由於門檻太闊，合資格人數太多，未能排除非剛性的需求，相比之下，當時兩幅「港人港地」僅提供不足1200個單位，杯水車薪，供求懸殊，致令政策成效不彰。

過去未能排除炒賣需求

反而政府過去推出多項需求管理措施，在遏抑外來需求及炒賣成效遠超「港人港地」。其中，2012、2013年先後推出買家印花稅（BSD）及雙倍印花稅(DSD)，令非本地買家及公司名義買家入市成本大增。數字顯示，2014年首季內地客佔整體私人住宅市場的買賣宗數及金額分別為7.2%及11.7%，比例較高峰期大減一半。至2016年底政府再將從價印花稅劃一調高至15%，非本地買家入市最多須付樓價三成的「辣稅」，相關交投所佔百分比進一步萎縮至單位數。

既然印花稅已有效遏抑外來需求，筆者認為如真正有效地協助有需要的港人置業，除在個別地皮加入港人優先條款，更實際的做法是收緊門檻，提高資格要求，例如在賣地條款中，限制項目只能售予首次置業人士，或針對售予某個入息水平的夾心階層。

而要徹底解決本港的房屋問題，終究仍然是增加土地供應。截至今年中，多項數據包括賣地、動工量、落成量及預售樓花均按年大跌，意味未來數年，不單止公營房屋，連私樓供應也存在危機，覓地工作刻不容緩。

儘管政府已拋出多個土地供應方案，如明日大嶼及土地共享先導計劃，惟一直處於「十劃未有一撇」的階段，停滯不前，連研究撥款仍有待立法會審議，遠水難救近火。

故此，筆者再三建議政府著力優先處理短中期供應，多管齊下，緩解嚴峻的房屋問題。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]