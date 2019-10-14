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李聲揚：貿戰停火 中資股將跑贏本地股

【明報專訊】執筆時（上周六上午）剛剛接到的「好消息」，自然是有關中美貿易。固然特朗普反覆無常是常識，甚至已講明「協議仍有機會破裂」（很可能代表尚有其他枱底議程），但應該不至於幾天就反枱，所以本文觀點在刊出時（星期一）應該仍有效。

自特朗普首次宣佈加關稅（2018年3月），打響貿易戰第一槍後，不經不覺已超過一年半。其實像婆媽的師奶劇一樣，過程固然峰迴路轉，但結局其實不難猜到。

還是那句老說話：中美關係，好也好不到哪兒，壞也壞不到哪兒。歐盟各國仍然各自有主權，政客要面對國內訴求，整體不成氣侯，東盟情况也一樣。印度有潛力，但人均比中國更窮，未能挑戰全球。英國脫歐後或能重拾部分自主權（真的是好事？），但頂多只能偏安一角。日本俄羅斯，人口萎縮老化比中國更嚴重，縱有一定軟硬（前者軟後者硬），也並非霸主級。

中國受苦多一點 但忍痛能力較高

《三國演義》中，有「煮酒論英雄」的故事。曹操（美國？）和劉備（中國？）提到：天下英雄，唯使君與操耳。美中是全球阿一阿二，絕對分先後。書中劉備認低威，借雷聲扮驚，掩飾自己野心。似乎當今中國欠了這種智慧（鄧小平年代則仍有）。

貿易戰沒有贏家，是普遍共識。中國固然知道，相信美國朝野上下，包括特朗普本人也知道。但無論如何，還是要給中國一點顏色。正如同仁譚新強先生常提到的修昔底德陷阱，中國崛起，難以令美國安心，加上兩國完全不同的價值觀，怎會沒有一番火花？但小弟是悲觀的樂觀派，兩國摸底後，中國明顯無意（也沒能力）挑戰美國的全球霸權，只能乖乖的做二哥。美國倒也似乎願意饒中國一命。

唯一結果：勝負各自表述

貿易戰傷敵一千自損八百，一輪交鋒之下，正如筆者預計（也不是甚麼真知灼見），當然是中國受苦較多，但中國忍痛的能力，似乎仍是較高。關鍵仍然是政制，中國不用面對選舉，但美國的民主政客，當然只為下一場選戰。

所以雙方等的，只是一個體面的下台階。兩位領導人的ego都很大，也要面對國內的鷹派及憤青，結果必然是一個：各自表述，大家均認為「成功爭取對方屈服」，邊罵邊笑邊離場。

現在看看，今次的「停火協議」，任君演繹。表面上好像是美國贏了，只是暫停加關稅（但仍可再加），也「考慮」收回宣布中國是「匯率操控國」的標籤（由始到終都是廢話）。但美國成功迫使中國買農產品，也似乎令中國保證不以人民幣匯率來「抵消」關稅影響。

富力恒大東航可留意

誰勝誰負，各自表述。不錯，中國只是求得喘息空間，但只要不死就是活著。阿Q精神的說句，中國近年偏向強硬霸道，有更強大的國家給她當頭捧喝，未嘗不是好事。

市况呢？固然有云好消息出貨，但觀乎香港股市估值仍然不高，似乎短期仍有一番升勢，不過可能是一兩千點，要重回30000點，似乎仍是下年請早。特別留意，人民幣貶值浪潮可能已告一段落，相關的內房股及中資航空股可以留意。富力（2777）、恒大（3333）、東航（0607）等均可留意。相反，香港的種種問題，未有解決跡象，而樓價租金在跌，零售也在跌，所以中資股短期應會跑贏香港股份。

說回「煮酒論英雄」的故事，曹操最後好像是放虎歸山，劉備得以坐大，並成為「地方霸權」；雖然最後也是覆滅，只不過天下盡歸司馬氏而非曹氏。正如古今多少事，都付笑談中。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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