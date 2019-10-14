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蔡金強：國潮回歸 波司登成新銳

【明報專訊】上周，因為香港的示威暴動而引起中國和NBA的紛紛擾擾，央視更停播了NBA的直播，而騰訊（0700）、李寧（2331）、安踏（2020）也停止了一些跟NBA的合作，哎，這世界現在就是變成這麼民粹，非黑即白，世界經濟停滯不前，進入存量市場，亂世說法不為過。

說起李寧、安踏，5年前你肯定難以想象他們有今天的地位。安踏丁世忠有句名言「安踏不做中國的Nike，要做世界的安踏」，而李寧的新品牌「中國李寧」四個大字也是信心滿滿，其他像波司登（3998）、江南布衣（3306）、特步（1368）也都銳意求精，動力十足。

國潮回歸，是今天中國發生得熱火朝天的現象，連一對「回力」布鞋也能復古領風騷。近幾年，國潮已成為年輕人的新消費選擇。根據知萌諮詢機構發布的《2019年中國消費者趨勢》，78.2%消費者經常購買國貨，在同等價格下44.6%消費者更傾向於購買中國本土品牌。

「中國李寧」銷售佔運動時尚類10%

「國潮」之風愈演愈烈，而李寧更是其中的佼佼者。根據李寧最新財報，上半年營收62.55億元（人民幣，下同），同比增長32.7%；扣除一次性與經營無關的損益後淨利潤為5.61億元，同比增長109%。其中，曾接連登上海外時裝周的「中國李寧」系列銷售額約佔據運動時尚品類的10%。幾年前，李寧都接近倒閉，持續虧損、關店的低谷期。2012至2015年虧損金額累計三四十億元。從虧損閉店到業績喜人並贏得消費者的讚美與資本的看好，這樣華麗的轉身，李寧圍繞「單品牌、多品類、多渠道」的發展策略，練就了足夠的「內功」，李寧才得以走出虧損低谷，撕去土味標籤，引領「國潮」。

帶領李寧走出低谷的標準是新系列「中國李寧」大行其道，一方紅色大印，陰刻上四個繁體大字「中國李寧」，是其在紐約時裝周上的品牌新形象。撲面而來的復古經典中國風中，自帶一股剛勁的運動「潮範兒」。2018年李寧品牌又以「悟道」為主題亮相紐約時裝周，新品虎鶴雙形限量衛衣、悟空運動鞋等秀場同款即在電商平台售罄。到了今天，在中國消費者眼中，李寧品牌不再等同於「老土」、「cheap」的運動服，而是潮流，代表國潮。

國貨潮流跨界融合 掀消費新趨勢

國潮復興，這兩年成為一股不容忽視的消費趨勢。仙鶴、朱雀、瑞松，祥雲、古典園林建築……這些曾幾何時與現代時尚完全搭不上邊的元素，正逐漸出現在各類消費品中，服飾、化妝品、飲料、食品……都在加入這場跨界融合的國貨新潮流中。這股風潮，不光體現在運動品牌，甚至在華為，小米（1810）手機，在中國化妝品丸美、珀萊雅身上，在海底撈（6862）、老干媽、大白兔的身上都可看到，背後都反映國潮的巨大威力。

除了李寧，波司登肯定是國潮新銳。以前一提起羽絨服，肯定就是Canada Goose和Moncler，可現在，波司登正在成為國內羽絨服第一品。上個月，波司登參加米蘭時裝周，大為驚艷。9月19日，波司登攜「星空」、「極寒」和「地袤」三大系列產品登陸米蘭時裝周，成為該時裝周唯一的中國羽絨服品牌。波司登星空系列產品的靈感源於意大利國寶藝術家、人稱「星空創造者」的Ottavio Fabbri為波司登專門創作的油畫《星空》。Kendall Jenner身著波司登星空系列連帽長款羽絨服波司登的大秀十分引人矚目，眾星雲集為其代言造勢，包括奧斯卡影后妮可．基德曼、超模Kendall Jenner等。

波司登轉型收效 米蘭時裝周顯驚艷

據悉，波司登走秀系列產品線下線上同步發售，波司登天貓旗艦店、全球實體門店和買手店都同步上線大秀的同款羽絨服，開放限量發售名額。波司登肯定是國際時裝周的中國贏家之一。2018年波司登明確「聚焦主航道、聚焦主品牌，收縮多元化」的戰略目標。2018/2019財年（截至2019年3月31日止年度），波司登營收首次破百億，達103.8億元，同比增長16.9%。值得注意的是，波司登品牌羽絨服業務在轉型過程中成效顯著，近年該部分業務的營收增速分別為15%、23%、36%，增長提速明顯。2018/2019財年，波司登主品牌營收增長約38%，其中波司登品牌為公司品牌羽絨服業務貢獻約90%的營收。波司登主品牌快速增長的一個重要原因便是產品提檔，入選頂級時裝周無疑有助於公司的整體影響力。從產品力來看，波司登的產品力提升推動公司毛利率上行，盈利能力增強。波司登產品提檔，中高檔產品佔比提升，毛利率走高。2018/2019財年，波司登集團的毛利率由上一年的46.4%提升至53.1%，淨利潤率由上一年的7.2%提升至9.7%。其中，擁有較高毛利的品牌羽絨服業務的毛利率由52%提升至57%。波司登的盈利增速在2019，2020年達到30%沒啥問題，公司2020年市盈率在22倍左右，還是有很好空間的。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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