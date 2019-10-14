Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
經濟
2019年10月14日星期一
環球數據前瞻
開離岸戶口增 預約逾40日爆滿 匯豐開戶最「親民」 理財顧問籲留意當地風險
港美元定存 息率普遍低於港元
陳茂峰：離岸註冊基金 才可免受《緊急法》規管
瑞銀料中國第3季GDP「穿6」
粵官：澳門證交所方案已報中央
專家教路 減息周期尋高息投資
晨星亞洲Dan Baker：減價戰降溫 看好中移動
越秀交通潘勇強：製造業中部崛起 擬60億購湖北高速
維港投資涉足澳洲5初創 澳政府大力發展科研 協助商業化
港學生：澳洲創業氣氛政府支持勝港
初創發展養老金管理 鼓勵年輕人儲蓄
WeWork加快港擴張 今年進駐7據點
錦欣低價招徠 欲吸港客赴深人工受孕
張兆聰：石藥「中招」 恒瑞受惠
余淑穎：提升資產 才可置業
環球數據前瞻
金子：海外添商機 騰訊購25621
張兆聰：尾季多向好 吼重磅藍籌
蔡金強：國潮回歸 波司登成新銳
潘啓才：充滿「人治」味道的上市委員會
李聲揚：貿戰停火 中資股將跑贏本地股
謝偉銓：港人港地2.0沒用處
沈永年：港人「非連根拔」移民 可選日本
黃德几：華潤燃氣雙底不破 候38.7元吸
伍禮賢：經濟周期影響小 福壽園7元可吼
許繹彬：留意股災月好友會否反擊
八成險商對投資前景樂觀 市况波動 趨向加強防守力
陸振輝：康文署健身班 退休也可報
陳增濤：陶瓷大師的Chambolle-Musigny
謝紹榮：宜減持金融資產 增持實質資產
陸振球：公用股槓桿ETF 風險有限回報佳
陸振球：投資與燈神對着幹
林少陽：示威對港股影響 遠不如貿談
技術取勝：中移動處升軌之上
潘迪藍：地緣政治風險對油價刺激有限
蘇沛豐：恒生銀行穩健 料有反彈空間
李順威：ISM製造業指數跌 美股多升
劉怡翔SELL金融科技周
安盛推Mind Health 關注僱員精神健康
劉思明：港股須一鼓作氣 中資金融關鍵
何啟聰：資金續流入 美團購 11417
法國巴黎銀行：貿談突破利好 恒指牛53669
摩根大通亞洲：本地地產反彈 新地Call 22351
周顯：炒股票 心理質素最重要
何國良：IPO高峰期 不宜太勇
何濼生：香港競爭力與人心工程
王弼：波動市下企業債仍可取
曾淵滄：中國戰略：以金錢買時間
湯文亮：當勇武和理非割席就可以鋤價
陳永傑：全球經濟轉弱 息口易跌難升
廖偉強：好經紀令你安居致富
布少明：「最符合民心」的房策？
李志成：低開新盤 銷情成指標
郭思治．推介股份：中壽（2628）
歐宸銘．推介股份：丘鈦科技（1478）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：沙特阿美上市前 油價有排升
愛海頌周四首輪開售218伙 匯璽III硬撼 同日第三輪推售235伙
愉翠苑3房840萬 低高峰價一成
栢慧豪廷2房 月租1.16萬低市價一成
FIVE GUYS百萬租中環舖 反修例後區內最大宗
仲量聯行遷太古坊 呎租低中區三成
南昌站匯璽III享盡地利
新葵芳交投淡 料維持600萬起跳
月供計劃可修整 提高回報 平均成本法省煩惱 惟須選對長線目標
下一篇
上一篇
環球數據前瞻
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
上 / 下一篇新聞
開離岸戶口增 預約逾40日爆滿 匯豐開戶最「親民」 理財顧問籲留意當地風險
港美元定存 息率普遍低於港元
陳茂峰：離岸註冊基金 才可免受《緊急法》規管
瑞銀料中國第3季GDP「穿6」
粵官：澳門證交所方案已報中央
專家教路 減息周期尋高息投資
晨星亞洲Dan Baker：減價戰降溫 看好中移動
越秀交通潘勇強：製造業中部崛起 擬60億購湖北高速
維港投資涉足澳洲5初創 澳政府大力發展科研 協助商業化
港學生：澳洲創業氣氛政府支持勝港
初創發展養老金管理 鼓勵年輕人儲蓄
WeWork加快港擴張 今年進駐7據點
錦欣低價招徠 欲吸港客赴深人工受孕
張兆聰：石藥「中招」 恒瑞受惠
余淑穎：提升資產 才可置業
環球數據前瞻
金子：海外添商機 騰訊購25621
張兆聰：尾季多向好 吼重磅藍籌
蔡金強：國潮回歸 波司登成新銳
潘啓才：充滿「人治」味道的上市委員會
李聲揚：貿戰停火 中資股將跑贏本地股
謝偉銓：港人港地2.0沒用處
沈永年：港人「非連根拔」移民 可選日本
黃德几：華潤燃氣雙底不破 候38.7元吸
伍禮賢：經濟周期影響小 福壽園7元可吼
許繹彬：留意股災月好友會否反擊
八成險商對投資前景樂觀 市况波動 趨向加強防守力
陸振輝：康文署健身班 退休也可報
陳增濤：陶瓷大師的Chambolle-Musigny
謝紹榮：宜減持金融資產 增持實質資產
陸振球：公用股槓桿ETF 風險有限回報佳
陸振球：投資與燈神對着幹
林少陽：示威對港股影響 遠不如貿談
技術取勝：中移動處升軌之上
潘迪藍：地緣政治風險對油價刺激有限
蘇沛豐：恒生銀行穩健 料有反彈空間
李順威：ISM製造業指數跌 美股多升
劉怡翔SELL金融科技周
安盛推Mind Health 關注僱員精神健康
劉思明：港股須一鼓作氣 中資金融關鍵
何啟聰：資金續流入 美團購 11417
法國巴黎銀行：貿談突破利好 恒指牛53669
摩根大通亞洲：本地地產反彈 新地Call 22351
周顯：炒股票 心理質素最重要
何國良：IPO高峰期 不宜太勇
何濼生：香港競爭力與人心工程
王弼：波動市下企業債仍可取
曾淵滄：中國戰略：以金錢買時間
湯文亮：當勇武和理非割席就可以鋤價
陳永傑：全球經濟轉弱 息口易跌難升
廖偉強：好經紀令你安居致富
布少明：「最符合民心」的房策？
李志成：低開新盤 銷情成指標
郭思治．推介股份：中壽（2628）
歐宸銘．推介股份：丘鈦科技（1478）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：沙特阿美上市前 油價有排升
愛海頌周四首輪開售218伙 匯璽III硬撼 同日第三輪推售235伙
愉翠苑3房840萬 低高峰價一成
栢慧豪廷2房 月租1.16萬低市價一成
FIVE GUYS百萬租中環舖 反修例後區內最大宗
仲量聯行遷太古坊 呎租低中區三成
南昌站匯璽III享盡地利
新葵芳交投淡 料維持600萬起跳
月供計劃可修整 提高回報 平均成本法省煩惱 惟須選對長線目標
開離岸戶口增 預約逾40日爆滿 匯豐開戶最「親民」 理財顧問籲留意當地風險
港美元定存 息率普遍低於港元
陳茂峰：離岸註冊基金 才可免受《緊急法》規管
瑞銀料中國第3季GDP「穿6」
粵官：澳門證交所方案已報中央
專家教路 減息周期尋高息投資
晨星亞洲Dan Baker：減價戰降溫 看好中移動
越秀交通潘勇強：製造業中部崛起 擬60億購湖北高速
維港投資涉足澳洲5初創 澳政府大力發展科研 協助商業化
港學生：澳洲創業氣氛政府支持勝港
初創發展養老金管理 鼓勵年輕人儲蓄
WeWork加快港擴張 今年進駐7據點
錦欣低價招徠 欲吸港客赴深人工受孕
張兆聰：石藥「中招」 恒瑞受惠
余淑穎：提升資產 才可置業
金子：海外添商機 騰訊購25621
張兆聰：尾季多向好 吼重磅藍籌
蔡金強：國潮回歸 波司登成新銳
潘啓才：充滿「人治」味道的上市委員會
李聲揚：貿戰停火 中資股將跑贏本地股
謝偉銓：港人港地2.0沒用處
沈永年：港人「非連根拔」移民 可選日本
黃德几：華潤燃氣雙底不破 候38.7元吸
伍禮賢：經濟周期影響小 福壽園7元可吼
許繹彬：留意股災月好友會否反擊
八成險商對投資前景樂觀 市况波動 趨向加強防守力
陸振輝：康文署健身班 退休也可報
陳增濤：陶瓷大師的Chambolle-Musigny
謝紹榮：宜減持金融資產 增持實質資產
陸振球：公用股槓桿ETF 風險有限回報佳
陸振球：投資與燈神對着幹
林少陽：示威對港股影響 遠不如貿談
技術取勝：中移動處升軌之上
潘迪藍：地緣政治風險對油價刺激有限
蘇沛豐：恒生銀行穩健 料有反彈空間
李順威：ISM製造業指數跌 美股多升
劉怡翔SELL金融科技周
安盛推Mind Health 關注僱員精神健康
劉思明：港股須一鼓作氣 中資金融關鍵
何啟聰：資金續流入 美團購 11417
法國巴黎銀行：貿談突破利好 恒指牛53669
摩根大通亞洲：本地地產反彈 新地Call 22351
周顯：炒股票 心理質素最重要
何國良：IPO高峰期 不宜太勇
何濼生：香港競爭力與人心工程
王弼：波動市下企業債仍可取
曾淵滄：中國戰略：以金錢買時間
湯文亮：當勇武和理非割席就可以鋤價
陳永傑：全球經濟轉弱 息口易跌難升
廖偉強：好經紀令你安居致富
布少明：「最符合民心」的房策？
李志成：低開新盤 銷情成指標
郭思治．推介股份：中壽（2628）
歐宸銘．推介股份：丘鈦科技（1478）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：沙特阿美上市前 油價有排升
愛海頌周四首輪開售218伙 匯璽III硬撼 同日第三輪推售235伙
愉翠苑3房840萬 低高峰價一成
栢慧豪廷2房 月租1.16萬低市價一成
FIVE GUYS百萬租中環舖 反修例後區內最大宗
仲量聯行遷太古坊 呎租低中區三成
南昌站匯璽III享盡地利
新葵芳交投淡 料維持600萬起跳
月供計劃可修整 提高回報 平均成本法省煩惱 惟須選對長線目標
prev
next