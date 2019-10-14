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余淑穎 理財信箱
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余淑穎：提升資產 才可置業

【明報專訊】張先生，多謝你的來信！你的個人目標是在30歲前能提升資產能力至足夠付首期，對現時來說實在無法預測7年後香港的樓市狀况，及政府和相關機構對置業人士的要求及配套。有見及此，我建議張先生先在沒有太大家庭負擔時盡量提升個人資產能力，當個人的資產能力達至相當於約100萬元的目標儲蓄時，可因應當時的個人收入及樓市狀况作出平衡，來考慮自己能否應付置業後供樓及雜項開支。

對於首次置業的年輕人來說，儲備足夠的資產作首期之用固然非常重要，但請不要忽略，按揭供樓是長遠性的生活經濟負擔，務必在置業前深思熟慮，想想自己的生活狀况有沒有足夠的承受能力，才簽署任何置業相關承諾文件。

每年需提升7%收入 才能達標

筆者以500萬元1房單位作例子，目標首期方面可7年達標，但在按揭批核時，銀行對按揭申請者的個人總收入需要每月5萬元或以上才能符合標準。按張先生目前收入水平，平均每年需要提升7%收入才能達標，故此在默默儲蓄首期之餘也必須大大提升個人工作能力及開源，增加收入例如盡量發揮個人之處攀升收入或附加兼職等額外收入。

先考慮儲蓄計劃對現金流彈性

我建議張先生在選擇投資方案作儲蓄增值時，因工作的關係你不能隨時捕捉投資的機遇，故此我建議必須先第一考慮儲蓄計劃對現金流的彈性，第二是個人能承受的投資風險能力和經驗，第三才是投資回報。當然儲蓄年期的長短多寡需要因應你的理財目標而釐定，不要盲目跟風及胡亂投資在自己不太了解的高風險投資產品上，結果往往是本末倒置、得不償失。

每月1.2萬投資美元高收益債

你現時手持的30萬元現金先作你個人的現金流儲備，相信波幅偏低的每月派息的股債混合基金也是其中較合適的選擇考慮。我建議張先生可將每月12000元定額供款投資在一些每月派息美元高收益債券基金，儲蓄期為7年。現時每年平均回報為5厘，因儲蓄高彈性及每月收息，7年後應可儲蓄資產約120萬元作置業首期。

坦白說，現時香港樓價高企，張先生在將來日子要多留意自己希望選購的地區單位樓價走勢，在日後樓市波動及出現回落迹象時，遂能好好把握機會購我心儀物業。你亦可聯絡專業的理財顧問，為個人的財務狀况作出詳細分析。

■理財信箱歡迎來信

讀者如有理財問題，歡迎來信詢問。

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傳真：2558 3964

電郵：chlung@mingpao.com

■來信請列明家庭或個人收入、開支、資產、欠債、理財目標及可承受風險。

美聯金融集團高級副總裁

[余淑穎 理財信箱]

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