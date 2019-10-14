張兆聰：石藥「中招」 恒瑞受惠

醫藥股上周非常反覆，上周先是大幅上升，報道指衛健委公示首批仿製藥鼓勵名單，分析認為可令藥企避免盲目研發，石藥（1093）向上突破、稍作整固再發力，豈料周五傳出其核心產品「恩必普」被納入浙江省藥物監控名單目錄，意味其臨牀應用或將受到限制，股價大跌，連同整個板塊均受壓。

石藥核心產品列入監控 拖累全板塊

「恩必普」（丁苯酞軟）為石藥擁有專利保護的獨家產品，主要治療急性缺血性腦卒中（腦中風），是石藥銷售額過10億元的重點藥物品種。根據中期業績，「恩必普」上半年銷售收入增長36%，被視為集團業績增長「雙引擎」之一。但要留意，今次被監控用藥的範圍僅是浙江省，對石藥的影響其實相當小。當然，若市場擔心其他地方亦監控的話，股價自然會有沽壓。

如此前所說，筆者覺得從醫藥股估值來看，市場已對未來前景相當樂觀，較大可能是高位上落市格局。上周石藥一度向上突破，筆者也覺得奇怪，而報道以仿製藥鼓勵名單作為炒作借口更是有趣。難度藥企會不清楚哪一種藥的專利即將到期？企業都沒有主動參與製銷，自然有其原因，可能是該藥的市場太細或利潤不好，又或者對於4+7集採政策下，仿製藥業務已成雞肋。事實上，龍頭恒瑞醫藥上周就宣布放棄一大批仿製藥業務，專注於研發新藥和高端仿製藥。

避開政策風險 資金更集中龍頭

至於石藥今次遭受政策打擊，在其他醫藥股身上也可能會出現。監控用藥主要針對在治療過程中起輔助作用，而非主要治療作用的藥物，從而為醫保控費。當時石藥的「恩必普」已被認為有可能納入名單，不過該藥最終沒列入全國名單。但根據浙江省最新文件，該藥在浙江將被進行省級監控。石藥「中招」後，相信資金會更向龍頭企業集中，從而避開政策風險，恒瑞醫藥有望受惠，本周會買入1000股。

另外，本周會買入2000股融創 （1918）、增持50股NIKE。

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