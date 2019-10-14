經濟
下一篇 上一篇

錦欣低價招徠 欲吸港客赴深人工受孕

【明報專訊】內地醫療股錦欣生殖（1951）今年6月底來港上市，自掛牌以來較招股價累積升52%，屬同期新股表現中的佼佼者。公司提供體外受精（IVF）服務，再度於本港炒熱「輔助生殖」概念。實際上，香港提供人工受孕服務的私家醫院及診所亦「遍地開花」，只是收費較為昂貴。錦欣生殖聯席首席執行官鐘勇表示，希望明年可奪香港「試管嬰兒」兩成市場。

掛牌4個月累升五成

錦欣生殖上周五收報12.98元，升5.36%。根據香港人類生殖科技管理局數據，去年香港總計有5055名女性接受體外受精服務。不過鐘勇表示，每年港人所誕「試管嬰兒」的實際數字估計可達到逾1萬名，只是其中約六成人士選擇遠赴美國、泰國及台灣進行有關療程。鐘勇表示，錦欣生殖旗下深圳機構看準香港市場，希望可藉價格及地理優勢與國外機構「搶客」，望明年可將港客數字提升到兩千名。

港人每年誕逾萬名「試管嬰」

根據招股書，於錦欣生殖深圳分支進行一個體外受精取卵周期，即由化驗、取卵及胚胎移植，平均花銷為4.9萬元人民幣（約5.4萬元）。本地私家院仁安醫院網站顯示，進行類似的取卵周期，總計開支約要11萬元。本報另查詢養和醫院，工作人員表示，於該院進行取卵及胚胎移植兩項手術，加以檢查費、藥費等項目，花銷總計可達14萬元。

被問及公司未來發展方向，鐘勇表示，現時正進行全國性佈局，國內中部及北部經濟發達城市都會考慮。他表示，料拓展方式會以併購為主，或會收購內地有婦產醫院牌照的機構。他又指出，公司現金流穩健，因此無資金問題，只是要考慮後續如何整合市場。

相關字詞﹕錦欣生殖 新股 人工受孕

上 / 下一篇新聞

開離岸戶口增 預約逾40日爆滿 匯豐開戶最「親民」 理財顧問籲留意當地風險
開離岸戶口增 預約逾40日爆滿 匯豐開戶最「親民」 理財顧問籲留意當地風險
港美元定存 息率普遍低於港元
港美元定存 息率普遍低於港元
陳茂峰：離岸註冊基金 才可免受《緊急法》規管
陳茂峰：離岸註冊基金 才可免受《緊急法》規管
瑞銀料中國第3季GDP「穿6」
瑞銀料中國第3季GDP「穿6」
粵官：澳門證交所方案已報中央
粵官：澳門證交所方案已報中央
專家教路 減息周期尋高息投資
專家教路 減息周期尋高息投資
晨星亞洲Dan Baker：減價戰降溫 看好中移動
晨星亞洲Dan Baker：減價戰降溫 看好中移動
越秀交通潘勇強：製造業中部崛起 擬60億購湖北高速
越秀交通潘勇強：製造業中部崛起 擬60億購湖北高速
維港投資涉足澳洲5初創 澳政府大力發展科研 協助商業化
維港投資涉足澳洲5初創 澳政府大力發展科研 協助商業化
港學生：澳洲創業氣氛政府支持勝港
港學生：澳洲創業氣氛政府支持勝港
初創發展養老金管理 鼓勵年輕人儲蓄
初創發展養老金管理 鼓勵年輕人儲蓄
WeWork加快港擴張 今年進駐7據點
WeWork加快港擴張 今年進駐7據點
張兆聰：石藥「中招」 恒瑞受惠
張兆聰：石藥「中招」 恒瑞受惠
余淑穎：提升資產 才可置業
余淑穎：提升資產 才可置業
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：海外添商機 騰訊購25621
金子：海外添商機 騰訊購25621
張兆聰：尾季多向好 吼重磅藍籌
張兆聰：尾季多向好 吼重磅藍籌
蔡金強：國潮回歸 波司登成新銳
蔡金強：國潮回歸 波司登成新銳
潘啓才：充滿「人治」味道的上市委員會
潘啓才：充滿「人治」味道的上市委員會
李聲揚：貿戰停火 中資股將跑贏本地股
李聲揚：貿戰停火 中資股將跑贏本地股
謝偉銓：港人港地2.0沒用處
謝偉銓：港人港地2.0沒用處
沈永年：港人「非連根拔」移民 可選日本
沈永年：港人「非連根拔」移民 可選日本
黃德几：華潤燃氣雙底不破 候38.7元吸
黃德几：華潤燃氣雙底不破 候38.7元吸
伍禮賢：經濟周期影響小 福壽園7元可吼
伍禮賢：經濟周期影響小 福壽園7元可吼
許繹彬：留意股災月好友會否反擊
許繹彬：留意股災月好友會否反擊
八成險商對投資前景樂觀 市况波動 趨向加強防守力
八成險商對投資前景樂觀 市况波動 趨向加強防守力
陸振輝：康文署健身班 退休也可報
陸振輝：康文署健身班 退休也可報
陳增濤：陶瓷大師的Chambolle-Musigny
陳增濤：陶瓷大師的Chambolle-Musigny
謝紹榮：宜減持金融資產 增持實質資產
謝紹榮：宜減持金融資產 增持實質資產
陸振球：公用股槓桿ETF 風險有限回報佳
陸振球：公用股槓桿ETF 風險有限回報佳
陸振球：投資與燈神對着幹
陸振球：投資與燈神對着幹
林少陽：示威對港股影響 遠不如貿談
林少陽：示威對港股影響 遠不如貿談
技術取勝：中移動處升軌之上
技術取勝：中移動處升軌之上
潘迪藍：地緣政治風險對油價刺激有限
潘迪藍：地緣政治風險對油價刺激有限
蘇沛豐：恒生銀行穩健 料有反彈空間
蘇沛豐：恒生銀行穩健 料有反彈空間
李順威：ISM製造業指數跌 美股多升
李順威：ISM製造業指數跌 美股多升
劉怡翔SELL金融科技周
劉怡翔SELL金融科技周
安盛推Mind Health 關注僱員精神健康
安盛推Mind Health 關注僱員精神健康
劉思明：港股須一鼓作氣 中資金融關鍵
劉思明：港股須一鼓作氣 中資金融關鍵
何啟聰：資金續流入 美團購 11417
何啟聰：資金續流入 美團購 11417
法國巴黎銀行：貿談突破利好 恒指牛53669
法國巴黎銀行：貿談突破利好 恒指牛53669
摩根大通亞洲：本地地產反彈 新地Call 22351
摩根大通亞洲：本地地產反彈 新地Call 22351
周顯：炒股票 心理質素最重要
周顯：炒股票 心理質素最重要
何國良：IPO高峰期 不宜太勇
何國良：IPO高峰期 不宜太勇
何濼生：香港競爭力與人心工程
何濼生：香港競爭力與人心工程
王弼：波動市下企業債仍可取
王弼：波動市下企業債仍可取
曾淵滄：中國戰略：以金錢買時間
曾淵滄：中國戰略：以金錢買時間
湯文亮：當勇武和理非割席就可以鋤價
湯文亮：當勇武和理非割席就可以鋤價
陳永傑：全球經濟轉弱 息口易跌難升
陳永傑：全球經濟轉弱 息口易跌難升
廖偉強：好經紀令你安居致富
廖偉強：好經紀令你安居致富
布少明：「最符合民心」的房策？
布少明：「最符合民心」的房策？
李志成：低開新盤 銷情成指標
李志成：低開新盤 銷情成指標
郭思治．推介股份：中壽（2628）
郭思治．推介股份：中壽（2628）
歐宸銘．推介股份：丘鈦科技（1478）
歐宸銘．推介股份：丘鈦科技（1478）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：沙特阿美上市前 油價有排升
盧楚仁：沙特阿美上市前 油價有排升
愛海頌周四首輪開售218伙 匯璽III硬撼 同日第三輪推售235伙
愛海頌周四首輪開售218伙 匯璽III硬撼 同日第三輪推售235伙
愉翠苑3房840萬 低高峰價一成
愉翠苑3房840萬 低高峰價一成
栢慧豪廷2房 月租1.16萬低市價一成
栢慧豪廷2房 月租1.16萬低市價一成
FIVE GUYS百萬租中環舖 反修例後區內最大宗
FIVE GUYS百萬租中環舖 反修例後區內最大宗
仲量聯行遷太古坊 呎租低中區三成
仲量聯行遷太古坊 呎租低中區三成
南昌站匯璽III享盡地利
南昌站匯璽III享盡地利
新葵芳交投淡 料維持600萬起跳
新葵芳交投淡 料維持600萬起跳
月供計劃可修整 提高回報 平均成本法省煩惱 惟須選對長線目標
月供計劃可修整 提高回報 平均成本法省煩惱 惟須選對長線目標