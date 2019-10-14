錦欣低價招徠 欲吸港客赴深人工受孕

掛牌4個月累升五成

錦欣生殖上周五收報12.98元，升5.36%。根據香港人類生殖科技管理局數據，去年香港總計有5055名女性接受體外受精服務。不過鐘勇表示，每年港人所誕「試管嬰兒」的實際數字估計可達到逾1萬名，只是其中約六成人士選擇遠赴美國、泰國及台灣進行有關療程。鐘勇表示，錦欣生殖旗下深圳機構看準香港市場，希望可藉價格及地理優勢與國外機構「搶客」，望明年可將港客數字提升到兩千名。

港人每年誕逾萬名「試管嬰」

根據招股書，於錦欣生殖深圳分支進行一個體外受精取卵周期，即由化驗、取卵及胚胎移植，平均花銷為4.9萬元人民幣（約5.4萬元）。本地私家院仁安醫院網站顯示，進行類似的取卵周期，總計開支約要11萬元。本報另查詢養和醫院，工作人員表示，於該院進行取卵及胚胎移植兩項手術，加以檢查費、藥費等項目，花銷總計可達14萬元。

被問及公司未來發展方向，鐘勇表示，現時正進行全國性佈局，國內中部及北部經濟發達城市都會考慮。他表示，料拓展方式會以併購為主，或會收購內地有婦產醫院牌照的機構。他又指出，公司現金流穩健，因此無資金問題，只是要考慮後續如何整合市場。