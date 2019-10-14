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WeWork加快港擴張 今年進駐7據點

【明報專訊】共享工作空間WeWork美國上市計劃受挫，但無阻其香港拓展步伐，WeWork表示，今年旗下2個據點已經正式開幕，並透露年底前會再進駐5個分址，值得留意是，去年底公司曾稱今年將新增至少4個分址，而WeWork今年則一口氣進駐了7個據點，公司明顯加快在港擴張。

利園流動辦公室月費4200元

WeWork 接受本報查詢時表示，銅鑼灣利園一期分址以及環球貿易廣場（ICC）的大企業創新空間已經正式開幕，今年WeWork也將進駐觀塘海濱匯及傲騰廣場、銅鑼灣希慎廣場、中環H Code、尖沙嘴永明金融大樓（見表）。

WeWork 似乎有逆市加租，例如已經開幕的利園一期的流動辦公室月費為4200元，而即將正式開幕的希慎廣場分址則索價5800元，較利園一期貴38.1%。

本報亦發現WeWork 旗下另外兩個灣仔的新址亦已開始招租，新址分別位於合和中心及皇后大道東8號，WeWork未有回應灣仔新據點的開幕日期，只表示有關明年公司進駐新的社區詳情，會適時公布。

灣仔兩據點開始招租

WeWork早已在灣仔「插旗」，其萬通保險大廈分址流動辦公桌的月費只須4200元。新據點之一的皇后大道東8號分址只提供流動辦公桌，每人月租約5700元；合和中心分址則只提供21至50人的私人辦公室及流動辦公桌，分別每月索價36.7萬元及5100元，兩個據點的流動辦公桌月費分別較萬通保險大廈據點貴約35.7%及21.4%。

租戶：可因應業務調整租用計劃

公關創企W.O.W. THINGS亦有租用共享辦公室，創辦人Fiona Wong認為，共享工作空間對創企的吸引力頗大，公司租用普通辦公室的話，既要付租金，又要應付裝潢、安裝寬頻等開支，所以進駐共享辦公室較划算。她提到，公司可因應業務情况調整租用計劃，靈活度較大。她表示，公司在共享工作空間社區中，找到不少客戶，即使其他共享辦公室租金存在輕微差別，不太會促使創企搬遷離開。

相關字詞﹕共享工作空間

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